سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی حاکم بر محورهای استان اظهار کرد: با توجه به بارش خفیف برف و باران در برخی مناطق، سطح بسیاری از جاده‌ها لغزنده شده و احتمال وقوع حوادث رانندگی افزایش یافته است.

وی افزود: در حال حاضر گردنه نیه نطنز و محور دامنه ـ بویین میاندشت به الیگودرز با بارش خفیف برف مواجه هستند. همچنین در بیشتر محورهای اصلی استان از جمله محور اصفهان ـ شیراز، اصفهان ـ تهران، نجف‌آباد و آزادراه‌های شهید کاظمی و شهید حجازی بارش باران گزارش شده و سطح این مسیرها لغزنده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر اینکه بیشترین حوادث رانندگی معمولاً در ساعات ابتدایی بارندگی رخ می‌دهد، تصریح کرد: رانندگان باید در چنین شرایطی سرعت خود را کاهش داده و فاصله طولی ایمن با خودروهای جلویی را رعایت کنند.

میرزایی ادامه داد: پرهیز از شتاب‌زدگی، سبقت‌های ناگهانی و تغییر مسیرهای غیرضروری از مهم‌ترین نکاتی است که می‌تواند از بروز بسیاری از تصادفات جلوگیری کند.

وی همچنین به ضرورت توجه رانندگان به تجهیزات خودرو اشاره کرد و گفت: استفاده از چراغ‌ها، سالم بودن برف‌پاک‌کن‌ها و توجه به احتمال مه‌گرفتگی در برخی محورها از الزامات رانندگی ایمن در شرایط بارندگی است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان در پایان به رانندگان توصیه کرد تا حد امکان از انجام سفرهای غیرضروری در زمان بارش‌ها خودداری کنند و در صورت حضور در جاده‌ها با صبر و احتیاط رانندگی کنند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.

