میرغضنفری: روز قدس به نماد جهانی حمایت از مظلومان تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح جمعه در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در گفت‌وگو با خبرنگاران با گرامیداشت این روز بزرگ اظهار کرد: روز قدس نماد وحدت مسلمانان و آزادگان جهان در مقابل بدخواهان و متجاوزان به حقوق انسانیت و حق‌طلبان است.

وی افزود: این روز، تدبیر حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) برای دفاع از مظلومان عالم در برابر پست‌ترین افکار و جریان‌ها بود که امروز این ایدئولوژی فراگیر شده و حمایت از مردم مظلوم فلسطین به یک اصل جهانی تبدیل شده است.

حضور خیره‌کننده مردم رشت در راهپیمایی قدس

فرماندار رشت با اشاره به حضور پرشکوه، پرشور و بی‌نظیر مردم این شهرستان در راهپیمایی روز قدس امسال، تصریح کرد: این حضور خیره‌کننده نماد وفاق ملی، همدلی و وحدت در برابر امپریالیسم و صهیونیسم است.

میرغضنفری تأکید کرد: ما قدردان این بصیرت، آگاهی و حضور مثال‌زدنی مردم شهرستان رشت در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی هستیم.

وی با اشاره به جنگ رمضان و تهاجم دشمن جنایتکار، گفت: حملات وحشیانه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی به ایران اسلامی که منجر به شهادت امام خامنه‌ای، رهبر شهید امت اسلامی، و جمعی از سرداران و فرماندهان رشید انقلاب اسلامی شد، سند دیگری از شرارت مستکبران عالم است.

فرماندار رشت اضافه کرد: شهادت مظلومانه دختران مدرسه میناب و مردم بی‌دفاع و حملات ناجوانمردانه به زیرساخت‌های حیاتی کشور از مصادیق روشن شکست دشمن در میدان و دست برتر نظام اسلامی در برابر اهالی جزیره اپستین است.

مردم، صاحبان اصلی انقلاب اسلامی

میرغضنفری با بیان اینکه از نخستین روز آغاز این تهاجم، مردم مؤمن و انقلابی ایران با حضور همه‌جانبه در میادین شهرها تمامی معادلات دشمنان را برهم زدند، اظهار کرد: مردم رشت نیز در شب‌ها و روزهای دفاع با حضور باشکوه خود نشان دادند که حافظان واقعی نظام و انقلاب هستند.

وی ادامه داد: هیچ زبانی توان شکر و قدردانی از این بصیرت و غیرت مردم را ندارد و این حضور باید تا دفع کامل شر دشمنان و نائل شدن به پیروزی نهایی ادامه یابد.

فرماندار رشت با تأکید بر اینکه مردم ثابت کردند صاحب اصلی انقلاب اسلامی خود آنان هستند، خاطرنشان کرد: مردم با ایستادگی‌شان پرچم اسلام را در ایران پهناور برافراشته نگه داشته‌اند و دولت وفاق ملی هم از آغاز این جنگ با وفاق با سایر قوا با تمام توان کنار مردم ایستاده است.

بیعت دوباره با رهبر جدید انقلاب

میرغضنفری با اشاره به انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی اظهار کرد: الحمدلله با تدبیر و انتخاب حکیمانه مجلس خبرگان رهبری و معرفی خلف صالح رهبر شهیدمان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، امروز ملت ایران با امام و ولی فقیه زمان خود بیعتی دوباره می‌کند.

وی افزود: ملت ایران پشتیبان این میراث ارزشمند انقلاب است تا آسیبی به کیان این کشور و انقلاب شکوهمند اسلامی نرسد.

فرماندار شهرستان رشت در پایان گفت: یقین داریم با تدبیر حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، کشتی انقلاب در مسیر دفاع از مظلومین عالم با صلابت و قدرت مسیر خود را ادامه خواهد داد و پرچم مقاومت و آزادگی همواره در دست ملت ایران برافراشته خواهد ماند.