میرغضنفری: اثبات حقانیت نظام یکی از دستاوردهای مهم جنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح دوشنبه در ششمین جلسه شورای اداری رشتضمن تسلیت و تهنیت شهادت رهبر انقلاب اظهار کرد: رهبر فقید انقلاب مصداق کسی است که پس از یک عمر مجاهدت و خدمت به خلق پاداش آن را با نوشیدن شهد شهادت دریافت کرد.
وی گفت: آمریکای جنایتکار بار دیگر در وسط گفتگو و مذاکره کشورمان را مورد حمله ناجوانمردانه خویش قرار داد لذا در هیچ قاموس و دینی حمله به مدرسه و فرزندان بی دفاع وجود ندارد.
فرماندار رشت تصریح کرد: نیم قرن عمر انقلاب اسلامی سرشار از حوادث مختلف اعم از جنگ، رحلت رهبر کبیر انقلاب و ترور شخصیتها بوده است اما مردم با سرافرازی از این فراز و نشیبها با وحدت و همدلی عبور کردهاند.
میرغضنفری افزود: جنگ محکوم است اما دفاع از کیان سرزمین مشروع است لذا کشورمان جنگ طلب نیست ولی هراسی از جنگ نداریم اما امروز مدعیان دموکراسی سخیفانه و با رذالت از این حربه سو استفاده نمود.
وی با بیان اینکه تمام رفتارهای جنگ افروزانه دشمن نقض آشکار کنوانسیون ژنو است گفت: حداقل دستاورد جنگ کنونی، اثبات حقانیت نظام جمهوری اسلامی است.
تاکید بر لزوم نظارت جدی و مستمر بر بازار
فرماندار رشت به دفاع همهجانبه امروز ایران از منافع ملی و مشروع خویش اشاره و عنوان کرد: کشورمان به دور از جنگ افروزی در راه دفاع ملی ایستادگی نموده است و امروز با این جنگ هیمنه دروغین دشمن شکست و اقتصاد دنیا به چالش کشیده شده است.
میرغضنفری اضافه کرد: این جنگ قدرت پنهان نظامی ایران را آشکار کرد و آمریکا با تمام قلدربازیهایش امروز در برابر حافظان امنیت کشور سر فرود آورده و جز حقارت عایدی ندارد.
وی تصریح کرد: معترضان در کودتای دی ماه امروز در تجمعات شبانه برای اعتلا و اقتدار کشور حضور دارند و این پشتیبانی ملت برای ایران سرمایه عظیمی محسوب میشود که نشاندهنده شکست مجدد دشمن در محاسباتش است.
فرماندار رشت اعتبار نظام را وابسته به مردم دانست و گفت: امروز مردم با تمام وجود از جان خویش گذشتهاند که این ایستادگی اثبات دو شعار ما ملت شهادتیم و ما امام حسینیم است همانطور که در دوران مختلف ثابت نموده است.
میرغضنفری افزود: امروز جنگ دنیای تمام اسلام در برابر کفر است لذا برای رسیدن به قله و تداوم سرافرازی و عزت مردم تا پای جان پای کار هستیم.
وی در ادامه ضمن قدردانی از اعضای شورای تامین، نیروی امنیتی و... گفت: طبق ابلاغیه شورای امنیت کشور در شرایط جنگی تمام امکانات در اختیار قرار دارد لذا این خدماترسانی نیازمند تعامل و همکاری دستگاههای اجرایی است.
فرماندار رشت ضمن تاکید بر لزوم نظارت جدی و مستمر بر بازار تصریح کرد: حضور مداوم و پایکار در ایام تعطیل و آمادهباش دستگاههای خدماترسان با ورود مسافران در ایام پیش رو بسیار مهم است.
نظر شما