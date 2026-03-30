میرغضنفری:مدیران رشت در مسیر خدمت به مردم با تمام توان پای کار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر دوشنبه به همراه معاونان و بخشداران این شهرستان در دیدار با آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت، به مناسبت آغاز سال نو اظهار کرد: توفیقی حاصل شد در آغاز سال جدید به همراه همکاران خدمت حضرتعالی شرفیاب شویم و ضمن تجدید دیدار، از رهنمودها و توصیه‌های ارزشمند شما بهره‌مند شویم که همواره راهگشای مسیر خدمت بوده است.

وی با اشاره به مسئولیت مدیران در قبال مردم، افزود: از ابتدای سال گذشته و آغاز فعالیت بنده تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان رشت بر این بوده است که وظایف و مأموریت‌های محوله در چارچوب قانون به بهترین شکل انجام شود تا ضمن پاسخگویی به مطالبات به‌حق مردم، رضایتمندی عمومی و رضایت الهی نیز حاصل شود.

فرماندار رشت با اشاره به شرایط خاص کشور در سال گذشته، تصریح کرد: در کنار مسائل و مشکلات اقتصادی در حوزه‌هایی نظیر بازار، آرد و سوخت، کشور با تحولات و فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی دشمنان نیز مواجه بود، اما به برکت همراهی مردم و تجربه سال‌های پس از انقلاب، نظام اسلامی توانسته است با اقتدار مسیر خود را ادامه دهد.

میرغضنفری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان مقاوم‌تر و توانمندتر شده است، خاطرنشان کرد: امروز ایران اسلامی با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و توانمندی‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه توانمندی‌های نظامی و دفاعی، به جایگاهی رسیده که اقتدار پنهان آن برای جهانیان آشکار شده و دشمنان نیز به این واقعیت واقف هستند.

وی با اشاره به شرایط اخیر کشور افزود: از زمان آغاز جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی که حدود یک ماه از آن می‌گذرد، تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان در سطح شهرستان رشت پای کار بوده‌اند و با تلاش شبانه‌روزی اجازه نداده‌اند ذره‌ای در روند عادی زندگی مردم اختلالی ایجاد شود و این مسیر با قوت ادامه خواهد داشت.

فرماندار رشت تأکید کرد: مردم بصیر و آگاه همواره در صحنه حضور دارند و برای این مردم شریف هر میزان تلاش صورت گیرد باز هم اندک است و وظیفه ماست با خدمت صادقانه و مستمر، قدردان همراهی و اعتماد آنان باشیم.

وی با بیان اینکه از آغاز سال جدید نیز مجموعه مدیریتی شهرستان در تمامی عرصه‌ها فعالانه پای کار بوده است، اظهار کرد: الحمدالله با وجود برخی محدودیت‌ها، شرایط در حوزه بازار و خدمات‌رسانی به مردم در وضعیت مطلوب و قابل قبول قرار دارد و تلاش می‌شود روند خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.

میرغضنفری تأکید کرد: مجموعه دولت در کنار انجام مأموریت‌های اجرایی، همواره خود را متعهد به صیانت از نظام و ارزش‌های انقلاب می‌داند و مدیران اجرایی در مسیر خدمت به مردم و دفاع از منافع ملی، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

فرماندار رشت هدف از این دیدار را تجدید میثاق با آرمان‌های نظام و بهره‌مندی از رهنمودهای نماینده ولی فقیه در استان عنوان کرد و گفت: امیدواریم با بهره‌گیری از توصیه‌ها و راهنمایی‌های علما و بزرگان، بتوانیم مسیر خدمت صادقانه به مردم را با قوت و انسجام بیشتری ادامه دهیم.