فرماندار رشت: مردم پشتوانه واقعی نظام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری با قدردانی از مردم صبور، رزمندگان دلاور، نیروهای مسلح، نظامی و انتظامی و بازاریان زحمتکش، اظهار کرد: از همه کسانی که تلاش کردند علیرغم جنگ تحمیلی، آرامش در ذهن و زندگی مردم حاکم باشد، تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به حضور سران قوا در مناسبت‌های مختلف از جمله راهپیمایی ۲۲ بهمن، روز قدس و تجمعات شبانه افزود: انصافاً کسی فکر نمی‌کرد رئیس‌جمهور در تجمعات شبانه حضور پیدا کند، اما همانطور که اشاره شد مسئولان باید در کنار مردم باشند و سران نظام و روسای قوا این رفتار را انجام دادند.

فرماندار رشت با بیان اینکه سال ۱۴۰۳ سال پرفراز و نشیبی بود، تصریح کرد: اتفاقاتی افتاد که شاید در طول یک قرن هم رخ ندهد، اما کشور ما بعد از چهار دهه واقعاً آبدیده بحران‌هاست و به واسطه وجود رهبری داهیانه، همیشه بهترین مسیر را انتخاب کرده است.

از معترض دی‌ماه تا عاشق شب‌های تجمع؛ برکت خون شهدا

میرغضنفری با اشاره به حوادث دی‌ماه و جنگ رمضان گفت: چه کسی فکر می‌کرد آن معترض دی‌ماهی امروز در تجمعات عاشقانه شبانه حضور پیدا کند؟ من خودم دیدم کسانی که در دی‌ماه معترض بودند و به حق هم شاید معترض بودند، امروز به خاطر حفظ نظام، حاکمیت و انقلاب، علیرغم همه دلخوری‌ها پای کار آمدند.

وی با یادآوری فرمایش امام راحل که فرمودند مسئولین بترسند از روزی که مردم از شما فاصله بگیرند، افزود: دشمنان می‌خواستند فاصله بیندازند اما خداوند بهترین مکرکنندگان است. اگرچه هزینه بسیار سنگین بود؛ هم آنهایی که در دفاع از امنیت شهید شدند و هم آنهایی که به عنوان معترض آمدند و کشته شدند، همه فرزندان آب و خاک بودند.

فرماندار رشت با اشاره به شهادت رهبر شهید در جنگ رمضان گفت: بزرگترین و تلخ‌ترین حادثه غرب، شهادت مظلومانه رهبر شهید ما بود. اگرچه مرگی غیر از شهادت برای ایشان شایسته نبود، اما این درد تا قیام قیامت بر پیکره ما جاری است. ایشان با خون خودشان نظام، انقلاب و حاکمیت را یک بار دیگر تثبیت کردند.

میرغضنفری با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در تجمعات شبانه اظهار کرد: شما می‌بینید از بدحجاب و بی‌حجاب تا چادری و معمم و نماینده و مدیر و بازاری، همه در کنار هم هستند. این حاصل نبود مگر برکت خون شهدا به ویژه امام شهید.

مذاکره با عزت یا میدان قوی؛ آمریکا باید زبان احترام یاد بگیرد

فرماندار رشت با اشاره به موضوع مذاکرات گفت: از جنگ رمضان رسیدیم به بحث مذاکره. شکل جنگ عوض شده، اگرچه باز هم جنگ هست. این بار با بی‌اعتمادی تمام پیگیر مذاکره می‌شویم. خدا را شکر فردی به عنوان مسئول تیم از کشور رفته که هم در میدان جنگ تجربه دارد، هم در میدان دیپلماسی و اجرایی.

میرغضنفری تأکید کرد: اگر آمریکا بتواند نظر تیم ما را جلب کند، مذاکره ادامه پیدا می‌کند، اگر نه، میدان همان میدان است. دست به ماشه بودن نیروهای مسلح ما کماکان ادامه دارد. ما با آمریکایی‌ها پدرکشتگی داریم؛ رهبر ما را شهید کردند، به ملت و نظام ما توهین کردند. آنها باید یاد بگیرند با جماعت ایرانی با زبان تک و احترام صحبت کنند، نه با زبان تهدید و ارعاب.

وی با انتقاد از موضع‌گیری‌های غرب در قبال حوادث مختلف افزود: آنها برای سه سرباز آمریکایی بیانیه بلندبالایی دادند و اظهار تأسف کردند، اما دریغ از یک نیم خط برای نوباوگان ما. به چه جرمی این بچه‌ها را کشتند؟ آنها نه در میدان جنگ بودند، نه دانشمند هسته‌ای بودند.

فرماندار رشت در پایان با اشاره به شعار سال و تذکرات اداری خاطرنشان کرد: چند سالی بود رهبر شهید ما شعارها را متضمن به مسائل اقتصادی داشتند، امسال هم رهبر عزیز ما باز اقتصاد مقاومتی را با دو پیوست وحدت ملی و امنیت ملی مطرح کردند. تکریم ارباب‌رجوع، اجرای قانون و پاسخگویی را جدی بگیرید. ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسین هستیم. هنوز با همه دردم، امید درمان است.