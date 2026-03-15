عباس پاپیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح و تحلیل عملیات وعده صادق ۴ و ارزیابی عملکرد نیروهای مسلح کشور در برابر حملات اخیر دشمن پرداخت و گفت: از همان لحظهای که تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان آغاز شد، تمامی بخشهای دفاعی کشور وظایف خود را به خوبی میشناختند و هماهنگیهای لازم در سطح عملیاتی از قبل پیشبینی شده بود.
وی بیان کرد: پس از آغاز جنگ، نیروهای مسلح با عقلانیت و طراحی دقیق از پیش تعیینشده، به دور از هیجانات آنی، عمل کردند.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: ما در ابتدا از موشکهای نسلهای قدیمی استفاده کردیم، اما اخیراً به صورت موردی از موشکهای با تکنولوژی جدید مانند موشک خرمشهر، که ضربات مهلکی به دشمن وارد کرده، استفاده کردیم. این کار در کنار اقدامات اطلاعاتی دقیق، باعث شد که پدافند دشمن بهطور مؤثر از کار بیافتد.
پاپیزاده همچنین از راهبرد جدید جمهوری اسلامی در استفاده از کلاهکهای موشکی خبر داد و افزود: طبق اعلام جدید، جمهوری اسلامی دیگر از کلاهکهای زیر یک تن استفاده نخواهد کرد. این نشاندهنده توانمندی بالا و قدرت تخریب بسیار شدید در موشکهای ما است.
وی در ادامه به تحولات اخیر در حوزه دریایی اشاره کرد و گفت: برخلاف تبلیغات رسانهای آمریکا مبنی بر حرکت ناوهای آمریکایی به سمت خاورمیانه، شاهد عقبنشینی ناوهای آمریکایی به فواصل دورتر از برد موشکی ایران بودیم. این امر نشاندهنده قدرت نیروی دریایی و موشکی جمهوری اسلامی است که مانع از درگیری مؤثر این ناوها با ایران شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین به عملکرد نیروهای مسلح در مقابله با گروههای تجزیهطلب اشاره کرد و گفت: گروههای تجزیهطلبی که امید داشتند از شرایط جنگ بهرهبرداری کنند، به خوبی توسط نیروهای ما تحت فشار قرار گرفتند و توان رزمی آنها از بین رفت.
پاپیزاده در ادامه به تلاشهای دشمن برای آسیب رساندن به ساختار سیاسی و نظامی ایران اشاره کرد و گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در تبلیغات خود به دنبال ضربه زدن به مقام معظم رهبری و ساختار رهبری کشور بودند، اما خوشبختانه با تعیین حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی، نه تنها تفرقهای در کشور ایجاد نشد، بلکه این اقدام باعث افزایش همبستگی و وحدت ملی در برابر تهدیدات خارجی شد.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جمهوری اسلامی با توجه به توانمندیهای دفاعی و استراتژیک خود، قادر است هرگونه تهدید را پاسخ دهد و بهطور جدی به مقابله با دشمنان ادامه دهد. دشمنان جمهوری اسلامی باید بدانند که ایران توانمندیهای بالایی در دفاع از خود دارد.
