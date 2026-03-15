به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد، به نظر نمی رسد که ایران با وجود سخنان اخیر ترامپ عقب نشینی خواهد کرد. درگیری کنونی برای ایران یک درگیری ماهیتی بوده و طی دهه های گذشته خود را برای آن آماده کرده است.

در این گزارش آمده است، تهدید ایران علیه نفتکش‌ها بزرگترین برگ برنده است و ممکن است ترامپ را مجبور کند تا امتیازات بیشتری بدهد.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، اروپایی‌ها ممکن است در کمک به واشنگتن برای نبردی که به نظر نمی‌رسد اکثراً از آن حمایت کنند، تردید داشته باشند.

این روزنامه پیشتر نیز گزارش داده بود، ارتش آمریکا به ترامپ هشدار داده بود که هدف قرار دادن ایران می‌تواند این کشور را به بستن تنگه هرمز وادار کند اما ترامپ خطاب به تیم خود مدعی شد که ایران قبل از این کار تسلیم خواهد شد!

در این گزارش آمده است، پنتاگون نگران است که کشتی‌های جنگی اسکورت کننده نفتکش‌ها در منطقه تنگه هرمز هدف قرار گیرند.