اقتدار ملت بزرگ ایران مانند همیشه دشمنان را وادار به عقب نشینی کرد

عباس پاپی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ملت بزرگ ایران و فرزندان شجاع و برومندش در نیروهای مسلح، یک تنه در مقابل بزرگترین و مجهزترین ارتش های دنیا ایستادند و آنان را وادار به عقب نشینی کردند.

وی با بیان اینکه اتفاق مذکور نشان دهنده پایمردی و غیرتمندی کشوری است که تسلیم شدنی نیست، افزود: با این وجود آتش بس به منزله پایان جنگ نیست، بلکه نشان دهنده ضرورت احیا و افزایش سطح آمادگی و هوشیاری همه ما حتی بیشتر از روزهای جنگ است.

نماینده دزفول و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باتوجه به شناختی که از بد عهدی های دشمن آمریکایی - صهیونیستی وجود دارد مردم باید هوشیار باشند و مانند گذشته و چه بسا مهم تر از گذشته ،خیابان ها و میادین را رها نکنند.

پاپی زاده ادامه داد: مسئولان نیز در بخش های مختلف سیاسی، نظامی و امنیتی مراقبت کنند تا دشمن از فرصت آتش بس برای فتنه‌ انگیزی، آشوب، ترور مسئولان ارشد نظامی و سیاسی و نیز شناسایی اهداف نظامی استفاده نکند.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح به عنوان ستون نگهدارنده امنیت و تمامیت ارضی کشور مانند ۴۰ روز گذشته بایستی دست به ماشه باشند و برای پاسخگویی به تحرکات و نقض آتش بس از سوی دشمن جنایتکار آمادگی لازم را داشته باشند.

پاپی زاده یادآور شد: دشمن آمریکایی - اسراییلی منتظر است تا با کوچک ترین غفلت ما و با استفاده از اصل غافلگیری شکست اخیر و عدم دستیابی به اهدافشان را جبران کنند.

‌نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: از طرفی آتش بس برای ما فرصتی به جهت تجدید قوا، تجهیز سلاح و همچنین بازیابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت در جنگ و استفاده از روش ها و تاکتیک های موثر برای آسیب رساندن حداکثری به دشمن متجاوز است.