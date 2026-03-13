۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷

اطلاعیه کمیته فنی و پشتیبانی شاد در خصوص توزیع بهینه کاربران

کمیته فنی و پشتیبانی شاد در خصوص توزیع بهینه کاربران در ساعات آموزشی، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،کمیته فنی و پشتیبانی شاد در خصوص توزیع بهینه کاربران در ساعات آموزشی، اطلاعیه ای صادر کرد.

درمتن این اطلاعیه آمده است :

بسم الله الرحمن الرحیم

مدیر و معلم گرامی

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به استحضار می رساند در راستای توزیع بهینه کاربران در ساعات آموزشی، امکان تشکیل کلاس های مجازی دانش آموزان پایه های اول و ششم علاوه بر زمان تعیین شده، در ساعت ۸ الی ۱۰ صبح هر روز فراهم شده است، همکارانی که تمایل دارند می توانند از آین ساعت برای تشکیل کلاس‌های خود استفاده نمایند.

سرویس ۲۰۰ کاربره ۷ روزه کلاس مجازی شاد در گروه‌هایی که مالک آن هستید، بصورت رایگان فعال شده است، لذا به همکاران توصیه می‌شود کلاس‌های خود را بصورت تعاملی و بدون محدودیت زمانی (۲۴ ساعته) در کلاس مجازی شاد برگزار نمایند.

محمد رضازاده

