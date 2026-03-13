به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر آدینه در سخنرانی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز قدس در محل مسجد جامع این شهر وحدت و انسجام ملی را رمز پایداری و ماندگاری این کشور دانست و ابراز داشت: این نهضت انقلابی با همین رمز از تمامی بلایا و آسیب ها طی چهار دهه اخیر مصون مانده است.

وی ادامه داد: امروز گرمساری ها در کنار ایران اسلامی قابی از وحدت همه آحاد مردم و مسئولان را در کنار نیروهای قدرتمند نظامی و ارتشی و سپاهی به نمایش جهانیان گذاشتند.

فرماندار گرمسار حضور حماسی و پرشور گرمساری ها را در راهپیمایی روز قدس تجلی غیرت دینی و انقلابی مردم روزه دار این دیار دانست و تصریح کرد: به واسطه همین حضور همه نقشه های دشمن از پیروزی انقلاب تاکنون خنثی شده است.

همتی با اشاره به اینکه گرمساری ها با این حضور حماسی و پر شور خود پیام غیرت، مقاومت و عشق به ایران را به گوش جهان رساندند، اضافه کرد: این وحدت و انسجام اعلام انزجار و خشم در برابر ظلم و تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار بود و نشان داد که ملت ایران همچنان وفادار میراث گرانبهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی هستند.

وی با تاکید بر اینکه پرچم مبارزه با استکبار و صهیونیسم همچنان برافراشته است، افزود:

در شرایط جنگ و جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران و سکوت بسیاری از نهادهای بین‌المللی در برابر کشتار غیرنظامیان، کودکان و تخریب زیرساخت‌های انسانی این اهمیت روز قدس بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است.