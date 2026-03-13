مخابره پیام قدرت ایران به جهان؛ نفس دشمن به شماره افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی، در خطبه‌های نماز جمعه با تقدیر از حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس، این حضور را نشانه صداقت با آرمان شهدا، تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی دانست و تأکید کرد حمایت از فلسطین و آزادی قدس یک راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران است.

آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌ها با توصیه نمازگزاران به تقوا و پرهیزکاری گفت: صداقت و راستی موجب برکت در زندگی فردی و اجتماعی می‌شود و هرجا دروغ باشد جامعه با آسیب و شوم روبه‌رو خواهد شد.

وی با اشاره به ماه مبارک رمضان افزود: ابتدای ماه رمضان موج رحمت الهی است، وسط آن زمان مغفرت و آمرزش گناهان و پایان ماه، رهایی از آتش دوزخ است. در یک سوم پایانی ماه مبارک رمضان امیدواریم همه مؤمنان توانسته باشند از رحمت و مغفرت الهی بهره‌مند شده و به رهایی از آتش جهنم دست یابند.

حضور مردم در روز قدس پیام قدرت و مقاومت است

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به حضور گسترده مردم در خیابان‌ها و شهرها حتی در ساعات پایانی شب و شرایط بارانی و سرد گفت: حضور مردم پیام روشنی به دشمنان دارد و نفس‌های دشمن به شماره افتاده است و این حضور به اندازه هزاران موشک و پهپاد تأثیرگذار است.

وی ضمن قدردانی از رزمندگان و نیروهای مسلح گفت: رزمندگان با قدرت و هوشیاری پایگاه‌های دشمن در منطقه را منهدم کردند و اگر این ایستادگی نبود امنیت ملی با خطر جدی مواجه می‌شد. همچنین از مسئولان ملی و استانی، بازاریان و فعالان اقتصادی که در تأمین کالا، انرژی و حفظ آرامش بازار همکاری کردند تشکر کرد و بر استمرار نظارت بر قیمت‌ها تأکید نمود.

جنگ و ایستادگی در برابر استکبار

آیت‌الله محمدی لائینی درباره جنگ و مسائل منطقه‌ای گفت: ما در این جنگ باید تکلیف خود را با آمریکا روشن کنیم، تمام پایگاه‌های آن را از منطقه بیرون کنیم، تحریم‌ها را برداریم و انتقام خون شهدای خود را بگیریم. هرگونه سازش، مذاکره و صلح در شرایط فعلی خیانت است و ادامه مقاومت تنها راهبرد درست جمهوری اسلامی ایران است.

وی درباره اهمیت قدس و فلسطین افزود: قدس تنها یک سرزمین نیست بلکه نماد مبارزه با استکبار جهانی، آمریکا و رژیم صهیونیستی است. حمایت از فلسطین باعث افزایش اعتبار و وجهه ایران در جهان اسلام و میان مستضعفان جهان شده است و دنیای اسلام ما را تحسین می‌کند.

رهبری آینده و حفاظت از آرمان‌های انقلاب

آیت‌الله محمدی لائینی در بخش دیگری از خطبه‌ها گفت: رهبر آینده باید ۱۰۰ درصد به راه امام و انقلاب و آرمان شهدا معتقد باشد، ۱۰۰ درصد به استکبارستیزی ایمان داشته باشد، با دشمن سازش نکند و راه انقلاب و مقاومت را با اعتقاد کامل ادامه دهد.

وی همچنین درباره مسائل امنیتی و مذاکرات اظهار کرد: در جلسات حضوری و امنیتی همیشه آماده بودیم و خطرها را پذیرفتیم تا اعتماد مردم آسیب نبیند. گزینه نهایی برای رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای با اکثریت قاطع انتخاب شد و ایشان تقوا، ساده‌زیستی و آشنایی با مبانی سیاسی دارند و به عنوان شایسته انتخاب شدند.

آیت‌الله محمدی لائینی در پایان خطبه‌ها خاطرنشان کرد: حضور مردم در راهپیمایی‌ها و صحنه‌های ملی و مذهبی پیام روشنی به جهانیان ارسال می‌کند و اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی ایران را به نمایش می‌گذارد و دشمنان را در استیصال قرار می‌دهد.