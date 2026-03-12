بیانیه جهاددانشگاهی به مناسبت روز جهانی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، جهاددانشگاهی در بیانیهای به مناسبت روز جهانی قدس، ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان ، بر ادامه یافتن مسیر نورانی وحدت جهان اسلام و حمایت از ملت فلسطین به دست حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلّهالعالی) تأکید کرد و نوید مجازات رژیم صهیونیستی و آمریکا را داد.
متن بیانیه این نهاد به مناسبت روز جهانی قدس به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
روز جهانی قدس، روز فریاد مظلومیت ملت فلسطین و تجلّی برائت از استکبار جهانی و صهیونیسم غاصب است؛ یادگار گرانسنگ بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) که با نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان «روز جهانی قدس»، مسئله فلسطین را از موضوعی منطقهای به مسئلهای جهانی و اسلامی تبدیل کردند.
تدبیری حکیمانه که وجدانهای خفته را بیدار ساخت و زمینهساز همبستگی امت اسلامی در دفاع از حقوق ملت مظلوم فلسطین شد. روزی که نه تنها به ملت فلسطین، بلکه به همه آزادگان جهان تعلق دارد و هر ساله خون تازهای در رگهای امت اسلامی جاری میسازد.
امسال در حالی به استقبال روز جهانی قدس میرویم که ملت بزرگ ایران در معرض تهاجم وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داشته و داغ فقدان و شهادت قائد عظیمالشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای(رضوانالله تعالی علیه) را بر دل دارد.
رهبر شهیدمان در نخستین روزهای سالی که گذشت، از این روز بهعنوان روز افتخار، اقتدار و اتحاد ملت ایران یاد کردند و فرمودند: «راهپیمایی روز قدس همیشه نشانهی اتحاد ملّت ایران و اقتدار ملّت ایران است؛ همچنین نشانهی این است که ملّت ایران بر سر اهداف مهم و سیاسی و نیز اساسی خود، پایدار و با استقامت است.»
این سخنان، امروز بیش از هر زمان دیگری در چهره اتحاد مقدس مردم ایران جلوهگر است؛ مردمی بصیر و قدرشناس که با حضور پرشور در میدانها، مساجد و خیابانها، پاسخی روشن و قاطع به دشمنان انقلاب اسلامی دادهاند.
اکنون پرچمی که حضرت امام خمینی(ره) در محوریت وحدت جهان اسلام و حمایت از ملت فلسطین برافراشتند و سالها به دست توانای جانشین برحق ایشان، علمدار انقلاب، برافراشته باقی ماند، مسیر نورانی خود را به دست جانشین برحق امامین انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظلّهالعالی) ادامه خواهد داد. آزادگان جهان نیک میدانند که روند افول و زوال رژیم صهیونیستی بیوقفه پیش میرود و قدس شریف در آستانه آزادی است.
بیتردید، اقدامات جنایتکارانه استکبار جهانی نهتنها خللی در اراده ملت ایران ایجاد نخواهد کرد، بلکه عزم ملتهای آزاده را برای ایستادگی در برابر ظلم و حمایت از آرمان فلسطین راسختر خواهد ساخت وبه حول و قوّه الهی، رژیم خبیث صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به دست دلاورمردان نیروهای مسلح مجازات و از این جنایتها پشیمان خواهند گشت.
در هنگامه این روز بزرگ، جهادگران جهاددانشگاهی با آرزوی پیروزی برای رزمندگان سرافراز اسلام و قدردانی از حضور دشمنشکن مردم، اعلام میدارند که روز ۲۲ اسفندماه، همگام با سایر اقشار ملت شریف ایران، بهویژه دانشگاهیان، نخبگان و دانشجویان آگاه ایران اسلامی، در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور خواهند یافت و ضمن اعلام انزجار از رژیم جنایتکار صهیونیستی و استکبار جهانی، حمایت قاطع خود از ملت مظلوم فلسطین را به نمایش خواهند گذاشت تا بار دیگر پیام وحدت، مقاومت و ایستادگی ملت ایران را به جهانیان مخابره کنند.
دشمنان بدانند که ملت ایران با حضور آگاهانه، در جهت استمرار راه انقلاب و دفاع از آرمانهای والای آن ایستادگی کرده و هرگز از مسیر عزت، استقلال و مقاومت عقبنشینی نخواهند کرد.
