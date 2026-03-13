به گزارش خبرنگار مهر، در بیست و سومین روز از پویش قرآنی زندگی با آیه ها، شرکت‌کنندگان می‌توانند با پاسخ به یک سوال ساده از آیه۱۷۳ سوره صافات، شانس خود را برای برنده شدن جایزه یک میلیون تومانی امتحان کنند.

سوال روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

مفهوم آیه ۱۷۳ سوره صافات ( وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.تعادل و میانه‌روی، زیباترین سبک زندگی

۲.صبر و نماز، قدرت واقعی مؤمن

۳.حتی یک آیه هم اثر دارد

۴.سپاه حق، پیروز نهایی میدان

جهت شرکت در این مسابقه، عدد مربوط به گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۷ ارسال کنید.

به ۱۰ نفر از کسانی که پاسخ درست را بدهند، جایزه نقدی یک میلیون تومانی تعلق می گیرد.

اسامی برندگان و پاسخ صحیح، به محض اطلاع‌رسانی، در همین خبر به‌روزرسانی خواهد شد.