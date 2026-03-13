۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۶

صحنه‌های ماندگار همبستگی و حمایت از آرمان‌های اسلامی در تبریز خلق شد

تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: مردم تبریز امروز بار دیگر صحنه‌های ماندگاری از همبستگی و حمایت از آرمان‌های اسلامی و انسانی خلق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس اظهار کرد: مردم تبریز امروز بار دیگر صحنه‌های ماندگاری از همبستگی و حمایت از آرمان‌های اسلامی و انسانی خلق کردند. این حضور گسترده نشان‌دهنده آگاهی و بصیرت بالای مردم است.

وی گفت: مردم تبریز همواره در بزنگاه‌های مهم انقلاب و کشور پیشگام بوده‌اند و امروز نیز با حضور باشکوه خود در راهپیمایی روز قدس نشان دادند که همچنان پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین ایستاده‌اند.

وی افزود: این حضور مستمر مردم در مساجد نشان می‌دهد که جامعه در شرایط حساس کنونی به سمت همدلی، معنویت و فعالیت‌های جمعی حرکت کرده است.

وی گفت: علما، روحانیون و فعالان فرهنگی مساجد نقش مهمی در تقویت روحیه معنوی و اجتماعی جامعه ایفا کرده‌اند. بسیاری از مساجد به صورت شبانه‌روزی باز هستند و برنامه‌های متنوعی از جمله سخنرانی، دعا، جلسات فرهنگی و گردهمایی‌های مردمی در آن‌ها برگزار می‌شود.

امام جمعه تبریز در ادامه به پیام اخیر رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: در این پیام نکته بسیار مهمی مطرح شد؛ اینکه در طول یک هفته گذشته مردم خود نقش هدایتگر را ایفا کردند و اجازه ندادند خلأیی در مسیر حرکت نظام احساس شود؛ این حضور مستمر مردم در مساجد نشان می‌دهد که جامعه در شرایط حساس کنونی به سمت همدلی، معنویت و فعالیت‌های جمعی حرکت کرده است.

وی تاکید کرد: خوشبختانه تاکنون حتی یک مورد کوچک که خلاف امنیت عمومی باشد گزارش نشده و این موضوع نشان‌دهنده هوشیاری مردم و تلاش بی‌وقفه نیروهای حافظ امنیت است. وی این وضعیت را مایه دلگرمی و افتخار دانست؛ امروز امنیت استان به شکل کامل برقرار است و این مسئله نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای مسئول و همچنین همراهی و حمایت مردم است.

وی همچنین در ادامه تاکید کرد: در حوزه تأمین کالاهای اساسی جای هیچ نگرانی وجود ندارد. بر اساس گزارش‌های موجود، انبارهای کالاهای اساسی به اندازه کافی پر است و ذخایر مورد نیاز برای چندین ماه آینده، حدود شش ماه، به طور کامل تأمین شده است.

امام جمعه تبریز گفت: دستگاه‌های اجرایی و مسئولان دولتی به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند تا کوچک‌ترین خللی در روند تأمین کالاها و نیازهای روزمره مردم ایجاد نشود. با این حال، لازم است اقدامات جدی‌تری برای مهار تورم و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم انجام شود تا آرامش اقتصادی در جامعه بیش از پیش تقویت گردد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی گفت: امروز امنیت استان به شکل کامل برقرار است و این مسئله نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای مسئول و همچنین همراهی و حمایت مردم است.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها