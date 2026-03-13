به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس اظهار کرد: مردم تبریز امروز بار دیگر صحنههای ماندگاری از همبستگی و حمایت از آرمانهای اسلامی و انسانی خلق کردند. این حضور گسترده نشاندهنده آگاهی و بصیرت بالای مردم است.
وی گفت: مردم تبریز همواره در بزنگاههای مهم انقلاب و کشور پیشگام بودهاند و امروز نیز با حضور باشکوه خود در راهپیمایی روز قدس نشان دادند که همچنان پای آرمانهای انقلاب اسلامی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین ایستادهاند.
وی افزود: این حضور مستمر مردم در مساجد نشان میدهد که جامعه در شرایط حساس کنونی به سمت همدلی، معنویت و فعالیتهای جمعی حرکت کرده است.
وی گفت: علما، روحانیون و فعالان فرهنگی مساجد نقش مهمی در تقویت روحیه معنوی و اجتماعی جامعه ایفا کردهاند. بسیاری از مساجد به صورت شبانهروزی باز هستند و برنامههای متنوعی از جمله سخنرانی، دعا، جلسات فرهنگی و گردهماییهای مردمی در آنها برگزار میشود.
امام جمعه تبریز در ادامه به پیام اخیر رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: در این پیام نکته بسیار مهمی مطرح شد؛ اینکه در طول یک هفته گذشته مردم خود نقش هدایتگر را ایفا کردند و اجازه ندادند خلأیی در مسیر حرکت نظام احساس شود؛ این حضور مستمر مردم در مساجد نشان میدهد که جامعه در شرایط حساس کنونی به سمت همدلی، معنویت و فعالیتهای جمعی حرکت کرده است.
وی تاکید کرد: خوشبختانه تاکنون حتی یک مورد کوچک که خلاف امنیت عمومی باشد گزارش نشده و این موضوع نشاندهنده هوشیاری مردم و تلاش بیوقفه نیروهای حافظ امنیت است. وی این وضعیت را مایه دلگرمی و افتخار دانست.
وی همچنین در ادامه تاکید کرد: در حوزه تأمین کالاهای اساسی جای هیچ نگرانی وجود ندارد. بر اساس گزارشهای موجود، انبارهای کالاهای اساسی به اندازه کافی پر است و ذخایر مورد نیاز برای چندین ماه آینده، حدود شش ماه، به طور کامل تأمین شده است.
امام جمعه تبریز گفت: دستگاههای اجرایی و مسئولان دولتی به صورت شبانهروزی در حال فعالیت هستند تا کوچکترین خللی در روند تأمین کالاها و نیازهای روزمره مردم ایجاد نشود. با این حال، لازم است اقدامات جدیتری برای مهار تورم و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم انجام شود تا آرامش اقتصادی در جامعه بیش از پیش تقویت گردد.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی گفت: امروز امنیت استان به شکل کامل برقرار است و این مسئله نتیجه تلاشهای شبانهروزی نیروهای مسئول و همچنین همراهی و حمایت مردم است.
نظر شما