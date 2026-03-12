دعوت امام جمعه تبریز از مردم برای حضور حماسی در راهپیمایی روز قدس

بهگزارش خبرنگار مهر، احمد مطهریاصل نماینده ولیفقیه در استان آذربایجانشرقی و امامجمعه تبریز، روز پنجشنبه در پیامی به مناسبت روز جهانی قدس، ضمن بزرگداشت یاد و راه امام خمینی (ره) و شهید آیتاللهالعظمی سیدعلی خامنهای (رضواناللهعلیه)، از مردم ولایتمدار استان برای حضور گسترده در راهپیمایی جهانی روز قدس دعوت کرد.
وی با بیان اینکه امسال جهان اسلام در سوگ رهبر شهید انقلاب به استقبال روز قدس میرود، تصریح کرد: شهادت مظلومانه و افتخارآمیز سکاندار کشتی انقلاب داغی جانکاه بر قلب امت اسلامی گذاشت، اما خون آن شهید سعید، نهضت مقاومت را پربارتر و درخت انقلاب را استوارتر کرده است.
مطهریاصل مردم آذربایجان را «سر ایران و پیشگام دفاع از ولایت» خواند و افزود: این مردم مؤمن و دلاور بار دیگر با صلابتی مثالزدنی، بیعت تاریخی خود را با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) اعلام میکنند و در تداوم راه نورانی امامین انقلاب تا پای جان خواهند ایستاد.
وی با تأکید بر اینکه نیروهای مقاومت در صف اول نبرد با استکبار قرار دارند، خاطرنشان کرد: دلاورمردان جبهه مقاومت با الهام از مکتب عاشورا و خونهای پاک شهیدان، پایههای رژیم جعلی صهیونیستی را به لرزه انداختهاند و وعده الهی آزادسازی قدس شریف نزدیک است.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی در پایان گفت: آحاد مردم شریف، روحانیون، جوانان، دانشگاهیان و خانوادههای معظم شهدا در روز جهانی قدس با حضور پرشکوه خود، فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را در آسمان تبریز قهرمان طنینانداز خواهند کرد تا بار دیگر اتحاد امت اسلامی در دفاع از آرمان فلسطین به نمایش گذاشته شود.
