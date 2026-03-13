امروز جمهوری اسلامی ایران در جایگاه ابرقدرت حقیقی جهانی ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس برگزار شد، با گرامیداشت یاد و نام امام شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: ملت ایران امروز راهپیمایی روز جهانی قدس را در حالی برگزار می‌کنند که در سوگ رهبر شهید خود نشسته‌اند، ضایعه‌ای که هرچند جبران‌ناپذیر است، اما موجب انسجام و عزم بیشتر ملت برای ادامه راه آرمان‌های انقلاب شده است.



وی با بیان اینکه بهترین پاسداشت خون شهدا، تداوم مسیر آنان است، افزود: مقام معظم رهبری همواره مسئله فلسطین و قدس شریف را در اولویت‌های راهبردی انقلاب اسلامی قرار داده و امروز بر ماست که این پرچم را برافراشته نگاه داریم.



امام جمعه قم با اشاره به سه اصل بنیادین رهبر شهید در مسئله فلسطین تصریح کرد: این اصول شامل عدم مشروعیت رژیم صهیونیستی، حمایت بی‌قید و شرط از امت مظلوم فلسطین و ضرورت اتحاد ملت‌های اسلامی فارغ از تمایزهای قومی و مذهبی حول محور قدس شریف است.



وی با تأکید بر اینکه ملت ایران شهادت رهبر خود را به انگیزه‌ای تازه برای آزادی قدس تبدیل کرده‌اند، بیان داشت: امروز پیام ملت ایران به مردم فلسطین این است که در دشوارترین شرایط جنگ نیز از حمایت و وفاداری این ملت برخوردارند و دشمنان باید بدانند که با شهادت رهبر عزیز، مسیر آزادی قدس نه تنها متوقف نمی‌شود بلکه با تربیت هزاران مجاهد در کشور، شتاب بیشتری خواهد گرفت.



آیت‌الله سعیدی ادامه داد: در این روز قدس که با سال‌های گذشته تفاوتی بنیادین دارد، ملت ایران به خون رهبر شهیدان سوگند یاد می‌کند که راه او را در دفاع از قدس شریف تا آخرین نفس ادامه دهد و مقاومت در برابر اشغالگران را تشدید کند.



وی افزود: جنگ تحمیلی سوم دشمنان علیه ملت ایران را بخشی از نبرد بزرگ برای آزادی قدس می‌دانیم و ایمان داریم که به وعده الهی، شهدا زنده‌اند و به یاری خداوند، قدس شریف آزاد خواهد شد.



امام جمعه قم با اشاره به دستاوردهای جنگ تحمیلی رمضان بیان کرد: نخستین دستاورد این نبرد آن بود که دشمنان دریافتند ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی چنان استوار است که با فقدان یک شخصیت بزرگ، دچار فروپاشی نمی‌شود و برخلاف آنچه در صدر اسلام پس از شایعه قتل پیامبر رخ داد، ملت ایران چون کوه ایستادند و نمایندگان آنان در مجلس خبرگان رهبری با وجود تهدیدهای دشمنان و با اتکال به عنایات حضرت ولی‌عصر(عج)، رهبری مقتدر، جوان و با صلابت یعنی آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را برگزیدند.



وی با اشاره به اثرات این انتخاب تاریخی گفت: مردم از انتخاب رهبر جدید انقلاب شاد و امیدوار شدند و همان‌گونه که دیدیم، این انتخاب پوزه یاوه‌گویان و بدخواهان از جمله ترامپ جنایت‌کار را به خاک مذلت مالید و این رویداد نشان داد انقلاب اسلامی با لطف الهی جان تازه‌ای گرفته و ملت ما به مسیر خود با قدرت ادامه می‌دهد.



آیت‌الله سعیدی در ادامه با اشاره به دومین دستاورد جنگ رمضان افزود: جمهوری اسلامی ایران در برابر ابرجنایتکاران آمریکا و رژیم صهیونیستی چنان مقاومت کرد که مواضع آنان را در منطقه درهم شکست و با اقتدار تنگه هرمز را بست و ملت‌های منطقه اکنون دریافته‌اند هرگونه درگیری با ایران، به معنای فرو رفتن در وضعیتی به‌مراتب دشوارتر است.



وی با تأکید بر اینکه آمریکا دیگر ابرقدرت واقعی نیست، گفت: جهان فهمیده است که ابرقدرتی آمریکا یک توهم پوشالی است و امروز جمهوری اسلامی ایران در جایگاه ابرقدرت حقیقی جهانی ایستاده است.



خطیب جمعه قم در تشریح دیگر دستاوردهای این جنگ، اظهار داشت: ملت ایران ثابت کرده‌اند که در ایمان و استقامت خود خللی راه ندارد و فشارهای دشمنان هرگز آنان را از مسیر حق جدا نخواهد کرد.



وی ابراز کرد: رهبر معظم انقلاب نیز در نخستین پیام خود تأکید کردند پیروزی ایران جز با حضور مردم محقق نخواهد شد و اگر امام از میان ما رفت، حضور آگاهانه و عمارگونه مردم به ملت ایران عطا شد.



وی خاطرنشان کرد: پنجمین و بزرگ‌ترین دستاورد این دوران، وفاداری ملت ایران به رهبر جدید انقلاب است. مردم ما مسلمانان بصیر و ولایی هستند که با رهبر خود بیعت کرده‌اند و تا پای جان در مسیر رهنمودهای ایشان پایبند خواهند ماند.



آیت‌الله سعیدی در پایان خطاب به مسئولان تأکید کرد: مسئولان نظام باید قدر این مردم را بدانند و با تمام توان در خدمت آنان باشند، چرا که این مردم ستون‌های پایداری و عزت نظام اسلامی‌اند.