به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبههای نماز جمعه این هفته با تحلیل لایههای گفتمان رهبری در پیامهای اخیر، گفت: رهبری در این مرحله نه صرفاً به عنوان یک شخص، بلکه به عنوان تجلی ملت در میدان ایستاده است؛ این همان معنای «آیت جایگزین؛ نه شخص، بلکه ملت» است.
امام جمعه محمودآباد در ادامه یکی از محورهای کلیدی سخنان رهبر معظم انقلاب را دکترین غرامت دانست و اظهار کرد: در این مرحله از نبرد، اخذ غرامت از دشمن تنها یک خواستهی احساسی نیست، بلکه به معنای آغاز پدافند اقتصادی تهاجمی است؛ از این پس، هزینه دشمن فقط نظامی نخواهد بود، بلکه ضربه متقابل میتواند اقتصادی، مالی یا ساختاری باشد.
حجتالاسلام موسوی سپس به پیام ایران برای کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: در چارچوب جدید، خاک همسایگان از پایگاه بیگانه جدا شده است. ایران تأکید میکند که با همسایگان در صلح است، اما اگر هر کشوری خاک خود را مأمن دشمن کند، از ضربه مصون نخواهد ماند. این، مرزبندی جدید امنیتی و حقوقی در منطقه است.
وی محور دیگر بیانات اخیر رهبری را درباره تنگه هرمز دانست و افزود: امروز تنگه هرمز دیگر تهدیدِ معلق نیست، اهرم فعال است؛ این گذرگاه حیاتی انرژی جهان، ابزار قطعی تحقق عدالت و امنیت برای ملتهای منطقه خواهد بود.
امام جمعه محمودآباد با تأکید بر گسترش مفهوم انتقام به سطح افراد گفت: حق انتقام، از رهبران تا تکتک مردم امتداد دارد. هر خون شهیدی، از تهران تا میناب، پروندهای مستقل برای عدالت و پاسخ است.
وی یادآور شد: اشاره دقیق رهبری به مدرسه شجره طیبه میناب، نشان از حساسیت ایشان نسبت به خونهای ریختهشده حتی در دورترین نقاط کشور دارد. این نگاه جزئینگر، نماد خط قرمز خون کودکان و ملت است.
حجتالاسلام موسوی در پایان تأکید کرد: در مجموع، پیامهای اخیر رهبری ترسیمکننده دکترین جدیدی است که در آن، ملت و رهبری در یک مسیر واحد از بازدارندگی تا بازپسگیری حق حرکت میکنند؛ جایی که میدان و دیپلماسی، مکمل یکدیگرند، نه جدا از هم.
