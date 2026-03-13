به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدرضا ناصری در خطبههای نماز جمعه این هفته یزد با قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس اظهار کرد: از خداوند میخواهم شما مردم مؤمن و انقلابی را حفظ کرده و شر دشمنان را از کشور دور کند.
امام جمعه یزد افزود: اکنون که یک ماه روزه گرفته و به عبادت پرداختهایم، باید این حالت معنوی و قرب الهی را حفظ کنیم. اگر انسان مراقب خود باشد، مسیر عبور از مشکلات نیز برای او هموار خواهد شد.
ناصری همچنین بر اهمیت دعا، عبادت و انس با قرآن کریم تأکید کرد و گفت: قرآن کریم راهنمای زندگی انسان است و بزرگان دین نیز همواره بر انس با آن سفارش کردهاند. امام شهید ما نیز با قرآن مأنوس بود و در لحظه شهادت نیز مشغول قرائت قرآن بود.
وی با تأکید بر اهمیت نماز جمعه اظهار داشت: نماز جمعه اجتماع بزرگ مسلمانان و خاری در چشم دشمنان است. دشمنان تحمل حضور گسترده مردم در نماز جمعه و میدانهای مختلف را ندارند و آیات و روایات فراوانی نیز بر ضرورت حضور در این فریضه الهی تأکید کردهاند.
نماینده ولیفقیه در استان یزد در ادامه مردم را به رونقبخشی به مساجد و توجه به نیازمندان دعوت کرد و گفت: مساجد باید پررونق باشد و همه باید به یکدیگر کمک کنند. یاد فقرا را زنده نگه داریم و خدمت به جامعه را فراموش نکنیم.
امام جمعه یزد گفت: جامعه اسلامی همواره نیازمند استمرار کمکهای الهی است و نباید کاری کنیم که از این عنایات محروم شویم.
وی در خطبه دوم با اشاره به برخی نامهای قرآن کریم گفت: یکی از نامهای قرآن «فرقان» است؛ یعنی وسیلهای برای تشخیص حق از باطل. فرقان قدرتی به انسان میدهد تا بتواند میان حق و باطل و خوبی و بدی تمایز قائل شود.
آیتالله ناصری افزود: بسیاری از گرفتاریهای تاریخی از نبود همین تشخیص ناشی شده است؛ به گونهای که اگر امیرالمؤمنین(ع) خانهنشین شد، یکی از دلایل آن نداشتن قدرت تشخیص حق از باطل در میان برخی افراد بود.
وی با بیان اینکه دشمنان تلاش میکنند بصیرت و قدرت تشخیص را از جامعه بگیرند، تصریح کرد: باید این قدرت تشخیص در جامعه و بهویژه در میان جوانان و فرزندان ما تقویت شود تا بتوانند سخن دوست را از دشمن تشخیص دهند و تحت تأثیر رسانهها و شبکههای دشمن قرار نگیرند.
امام جمعه یزد با تأکید بر اهمیت تفکر در آموزههای قرآنی گفت: در آیات بسیاری از قرآن کریم به تفکر و تعقل سفارش شده است. در جامعه و مراکز علمی باید روحیه تفکر تقویت شود و انسان نباید هر سخنی را بهراحتی بپذیرد، بلکه باید با دقت و بررسی به آن بنگرد.
آیتالله ناصری همچنین با اشاره به موضوع انتخاب رهبری اظهار کرد: مدتی منتظر برگزاری جلسه خبرگان برای بررسی موضوع رهبری بودیم و سرانجام مجلس برگزار شد و در نتیجه مشیت الهی بر این قرار گرفت که نام رهبر شهید ما نیز ماندگار شود.
وی افزود: رهبر باید دارای ویژگیهایی همچون علم، شجاعت، توانمندی، مدیریت و تدبیر باشد و زمانی که چند نفر دارای این شرایط باشند، خداوند در دلها قرار میدهد که چه کسی برای این مسئولیت انتخاب شود.
امام جمعه یزد گفت: رهبری مسئولیتی نیست که به هر کسی سپرده شود و فرد باید اهلیت و شرایط لازم را داشته باشد.
نظر شما