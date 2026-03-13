به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید سلمان هاشمی در خطبههای نماز جمعه رامشیر همزمان با روز جهانی قدس اظهار کرد: روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم و داغدار شدیم اما خداوند متعال را شاکریم که مجلس خبرگان رهبری شایسته با علمیت و فقاهت لازم برای هدایت انقلاب اسلامی انتخاب کرد. این انتخاب را تبریک میگوییم و امیدواریم این رهبری در سایه تأییدات حضرت بقیةالله الأعظم ارواحنا فداه همواره محفوظ و مؤید باشد.
وی افزود: رهبر جدید انقلاب، تربیتشده حوزه، عالمی فاضل، زاهد و متقی و شخصیتی بیادعاست که برخلاف برخی افراد، اهل دیده شدن در رسانهها نیست. ایشان سالها درس خارج فقه داشتند و حتی در ایام کرونا بیش از هزار نفر در درسشان شرکت میکردند اما زمانی که شنیدند درس برخی بزرگان کمرونق شده است با نهایت تواضع درس خود را تعطیل کردند.
امام جمعه رامشیر گفت: این روحیه، نشانه درک عمیق و تواضع واقعی است. برخی به شلوغی درس خود افتخار میکنند اما این فقیه جامعالشرایط با آن جایگاه علمی، چنین رفتار متواضعانهای دارد و این همان شخصیت رهبر معظم ماست.
هاشمی بیان کرد: یکی از جملات بسیار عمیق رهبر انقلاب در سخنان اخیر این بود که خطاب به مردم فرمودند: شما کشور را رهبری کردید. این جمله اوج مردمسالاری دینی و تواضع است و نشان میدهد بدون حضور مردم، هیچ کاری پیش نمیرود.
وی ادامه داد: دشمنان گمان میکردند با شهادت رهبر پیشین، نظام فرو میپاشد اما دیدند مردم چگونه به میدان آمدند، عزاداری کردند و پای آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادند. این ایستادگی ملت ایران دشمن را عصبانی کرده و این عصبانیت نتیجه قدرت ملت است.
امام جمعه رامشیر با اشاره به جنگ تجاوزکارانه صهیونیستی- آمریکایی گفت: رزمندگان غیور ایران در عملیاتی دقیق، سامانههای هشدار و آگاهی آمریکا را در مناطق وسیعی اطراف کشور از کار انداختند؛ سامانهای که دشمن سالها برای آن هزینه کرده بود.
وی افزود: یکی از مهمترین دستاوردها، فرو ریختن توهم دشمن بود. همانگونه که صدام تصور میکرد میتواند خوزستان را چندروزه تصرف کند، امروز نیز دشمن دچار همان خطای محاسباتی است اما تصویر جدیدی از قدرت ایران در ذهن جهان شکل گرفته است.
هاشمی تصریح کرد: جمهوری اسلامی سه سلاح مهم دارد که دشمن از آن بیبهره است؛ ایمان و توکل به خداوند، اقتدار نیروهای مسلح و حضور همیشگی مردم در صحنه. نتیجه این شد که ایران نهتنها تضعیف نشد، بلکه منسجمتر و مقتدرتر از گذشته ایستاد و همه ارکان نظام در کنار نیروهای مسلح قرار گرفتند.
وی گفت: سیاستمداران آمریکایی، بهویژه ترامپ با سخنان متناقض خود نشان دادهاند دچار سردرگمی هستند. اگر توان موشکی ایران تمام شده، پس این همه نگرانی از چیست. توان دفاعی کشور هر روز پیشرفتهتر میشود و بسیاری از ظرفیتهای ایران هنوز برای دشمن آشکار نشده است.
امام جمعه رامشیر اظهار کرد: امروز پایگاههای دشمن در برد موشکهای ایران قرار دارند و خلیج فارس تحت کنترل نیروهای جمهوری اسلامی است. اگر جنگی آغاز شود، به سرعت منطقهای خواهد شد و نیروهای مسلح هیچ محدودیتی در دفاع نخواهند داشت.
وی در ادامه با اشاره به پیام نخست فرماندهی کل قوا گفت: رهبر انقلاب فرمودند: ما یقه دشمن را ول نمیکنیم و به هر شکل از دشمن غرامت میگیریم و اگر امتناع کند به همان میزان از اموالش را نابود خواهیم کرد. انتقام خونهای ریختهشده از رهبر شهیدمان تا آحاد مردم، بهویژه کودکان و دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب گرفته خواهد شد.
هاشمی خطاب به کشورهای حوزه خلیج فارس بیان کرد: به همسایگان آبی و خاکی خود هشدار میدهیم که تکلیفشان را با متجاوزان و قاتلان مردم ایران مشخص کنند و هرچه زودتر پایگاههای نظامی را تعطیل کنند، در غیر این صورت حملات ادامه خواهد یافت تا تمام ارتش آمریکا از منطقه خارج شود.
