به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در خطبههای نماز جمعه این هفته ارومیه با گرامیداشت نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس از سوی بنیانگذار کبیر انقلاب، آن را نماد همبستگی امت اسلامی در برابر ظلم دانست و گفت: حضور میلیونی و بیوحشت مردم در روز قدس، صحنهای کمنظیر در تاریخ است و این انسجام و وحدت که با هیچ موشکی قابل مقایسه نبوده و جز معجزه خداوند نیست.
امام جمعه ارومیه تصریح کرد: مبارزه با رژیم منحوس صهیونیستی یک وظیفه شرعی و انسانی برای دفاع از مظلومان فلسطین است و هر مسلمانی در قبال شنیدن فریاد کمک خواهر و برادر دینی خود، مسئول است و نماد مسلمانی، ایستادگی در برابر ظالم است.
حجت الاسلام قریشی با اشاره به تحولات اخیر در کشور، محاسبات غلط دشمنان درباره فروپاشی نظام را مورد اشاره قرار داد و گفت: دشمنان در خیال خام خود تصور میکردند که با شهادت رهبر، کار ایران تمام میشود، اما آنان قدرت لایزال الهی و مدیریت خداوند بر دلهای ملت را نادیده گرفته بودند. انتخاب رهبری فرزانه که تجسم نمادهای رهبر شهید بود، چون آبی سرد بر دل امت اسلامی نشست و دشمنان را ناامید کرد.
وی با تمجید از پیام متین و استوار رهبر معظم انقلاب، تواضع، کیاست و نشان الهی بودن را از شاخصههای بارز ایشان برشمرد و افزود: رهبری با الگوگیری از سیره علوی، زندگی زاهدانهای را برگزیده و خود را فدای ملت کرده است.
امام جمعه ارومیه در بخش پایانی خطبهها، به توصیف حماسههای ملت ایران پرداخت و گفت: ملت ما در عصر حاضر از مسلمانان صدر اسلام نیز افضلترند؛ چرا که در برابر تهدیدها و بمبارانهای دشمن، بدون هیچ ترسی با عزت در میدان ایستادهاند.
حجت الاسلام قریشی با دعوت همگانی به رعایت تقوای الهی، به تبیین جایگاه والای نماز به عنوان ستون دین و اهمیت شرکت در نماز جمعه و جماعت پرداخت.
امام جمعه ارومیه با تأکید بر ضرورت جهاد با مال و جان در راه خدا، خاطرنشان کرد که فضای حاکم بر کشور اسلامی باید مبتنی بر ایثار، بذل و بخشش و پرهیز از هرگونه قهر و قطع رابطه باشد.
وی با اشاره به اینکه فقدان وحدت، عامل گسستگی جامعه اسلامی خواهد شد، با قدردانی از حضور هوشیارانه نیروهای مسلح، سپاه و انتظامی در پاسداری از امنیت میهن، بر لزوم حفظ این انسجام و شکرگزاری نعمت عزت و اقتدار ملی تأکید کرد.
