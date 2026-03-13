امام جمعه سیراف: حضور مردم حرکتی حیاتی برای امنیت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق عاشوری در نماز جمعه سیراف با اشاره به اینکه آنچه که دشمنان سبک سر طراحی کرده بودند برعکس شد اظهار کرد: در حالی که در یکی از حساس ترین و سخت ترین مقاطع تاریخی جمهوری اسلامی قرار داریم برخلاف تصور دشمن، انقلاب اسلامی بعد از شهادت رهبر شهید بدون خدشه و بدون انحراف از مسیر به راه خود ادامه داد.

امام جمعه سیراف با بیان اینکه با انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای امید به جامعه برگشت بیان کرد: ایشان فردی فقیه مجتهد، شجاع، با بصیرت، مشرف به مسائل جهان، دارای سابقه بیست سال مشاور رهبر شهید و آگاه به مسائل کشور هستند که سکان رهبری به عهده گرفتند.

وی اولین پیام مقام معظم رهبری را نقشه راه مملکت در شرایط جنگی توصیف کرد و اظهار داشت: آقای ما جنگ را یک درگیری نظامی تعریف نمی کنند بلکه این ها مقدمات ظهور امام زمان است.

حجت الاسلام عاشوری با توجه به پیام رهبر معظم انقلاب مردم را ستون اصلی انقلاب دانست و گفت: مهم ترین بخش پیام آن بزرگوار این است که خون شهدا بی پاسخ نمی ماند.

شکست توهم فروپاشی نظام

امام جمعه سیراف حضور مردم در میادین را یک حرکت حیاتی برای امنیت کشور در شرایط کنونی خواند و استمرار آن و کمرنگ نشدن حضور مردم را سد محکمی پیش روی آشوب داخلی و ایجاد ناامنی توسط دشمن غدار توصیف کرد.

وی ثبات ساختار جمهوری اسلامی، شکست توهم فروپاشی نظام، احیای شبکه مقاومت و درهم شکستن حاشیه نشینان را از آثار مثبت این جنگ ارزیابی کرد.

حجت الاسلام عاشوری سناریوی تسلیم در برابر دشمن را هرگز، آتش بس را بعید، ادامه جنگ را محتمل و فلج کردن اسرائیل و همچنین از رده خارج کردن پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف نهایی ما توصیف کرد.

اقتصاد منطقه در آتش جنگ طلبی آمریکا سوخت

وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه اقتصاد منطقه در آتش جنگ طلبی آمریکا سوخت تصریح کرد: تنگه هرمز به عنوان قلب تپنده اقتصاد و انرژی جهان اکنون به نقطه کانونی تقابل میان حق دفاع مشروع جمهوری اسلامی و تجاوزگری آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شده و مقصر اصلی این ماجرا تجاوزگر است.

وی با اشاره به جمله تاریخی حضرت امام که فرمود مسأله فلسطین مسأله مهم دنیای اسلام است، روز قدس را روز همبستگی با این ملت مظلوم و تجدید عهد با قبله نخستین اسلام دانست.

امام جمعه سیراف در پایان از همراهی و همکاری حسینیه ها و مساجد و مردم در مراسم محوری شب‌های قدر در جوار شهدای گمنام قدرشناسی کرد.