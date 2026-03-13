رژیم صهیونیستی پادگان تمدن غرب علیه جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین امیرقلی جعفری ظهر جمعه در جمع راهپیماییکنندگان روز قدس اظهار داشت: این جنگ صرفاً تقابل با ایران اسلامی یا کشورهای مسلمان نیست، بلکه نبرد تمدن غرب با تمام مشرق زمین محسوب میشود؛ نبردی که هستی و نیستی جنوب غرب آسیا و به تعبیر دیگر کل شرق عالم را نشانه گرفته است.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی این تقابل افزود: خصومت میان شرق و غرب ریشهای ۲۵۰۰ ساله دارد؛ از جنگهای خشایارشا و داریوش در تنگه بسفر تا لشکرکشی اسکندر مقدونی و درگیریهای ساسانیان با روم، همه نشاندهنده تقابل نگاه قدسی شرق با نگاه مادی غرب بوده است.
جعفری ادامه داد: پس از اسلام نیز سه مقطع تاریخی این دشمنی را آشکار کرده است؛ جنگهای صلیبی، هجوم استعمارگران به کشورهای اسلامی در دو قرن اخیر و در نهایت تشکیل رژیم صهیونیستی که بهعنوان پادگان تمدن غرب علیه جهان اسلام عمل میکند.
وی با اشاره به فرمایشات امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: امام راحل آمریکا را نماد قدرت تمدن غرب و شیطان بزرگ معرفی کردند و فرمودند اسرائیل باید محو شود. امروز نیز اراده الهی بر آن است که این رژیم جنایتکار به دست فرزندان ایران زمین نابود شود.
نماینده ادوار مجلس در پایان با اشاره به آیات قرآن و روایات پیامبر(ص) درباره قوم سلمان فارسی گفت: این نبرد، نبرد آخرالزمان است و خداوند وعده داده که به دست ایرانیان، تمدن غرب ذلیل شود و انتقام ۷۵ سال جنایت علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه گرفته شود؛ وعدهای که فتح و پیروزی را برای مشرق زمین و ایران اسلامی به ارمغان خواهد آورد.
