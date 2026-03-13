به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عمران حسینی‌نسب در خطبه های نماز جمعه با توصیه به تقوای الهی و دوری از گناه و معصیت الهی با اشاره به معرفی رهبر جدید انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان، گفت: هر چند داغ شهادت رهبر شهید و مجاهد همچنان بر دل‌ها و قلب‌ها سنگینی می‌کند اما معرفی رهبر جدید انقلاب توسط مجلس خبرگان تسکین بخش دلهای ملت ایران شد و ثابت کرد که نظام ولایی و الهی هیچ‌گاه دچار بن‌بست نمی‌شود.

وی با تبیین نحوه انتخاب رهبر انقلاب اسلامی اظهار کرد: بر اساس تاکیدات مکرر رهبر شهید، مجلس خبرگان همیشه یک لیست ۱۰ نفره از فقهای واجد شرایط رهبری را رصد می‌کرد و از میان آن لیست ۱۰ نفره، خبرگان دو نفر را که واجد صلاحیت بیشتر بودند، به رأی‌گیری گذاشتند که حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای با اکثریت آرا انتخاب شد.

امام‌جمعه سلطانیه یادآور شد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به جایگاه ویژه امام خمینی ره در آن زمان، ایشان رهبری انقلاب را بر عهده گرفتند، بعد از ارتحال امام، مقام معظم رهبری ۳۶ سال رهبری انقلاب را بر عهده داشتند و اکنون نیز با انتخاب فرزند دوم رهبر شهید به رهبری انقلاب اسلامی، ایشان ولایت و رهبری جامعه اسلامی را بر عهده گرفتند، پس شبهه موروثی بودن کاملا منتفی است.

وی با بیان اینکه زمانی رهبری موروثی بود که یا در فرزندان امام خمینی ادامه می‌یافت، یا فرزند اول رهبر شهید، انتخاب می‌شد، عنوان کرد: البته فرزند دوم رهبر شهید به عنوان یکی از واجدین شرایط به صحن مجلس خبرگان معرفی و حدود ۹۰ درصد نمایندگان مجلس خبرگان با آزادی کامل به ایشان رأی دادند.

حسینی‌نسب افزود: بر همگان واجب است که اطاعت از او را همانند اطاعت از شهید امام خامنه‌ای و امام خمینی بر خود واجب بدانند.

وی تصریح کرد: دشمن هم که با به شهادت رساندن رهبر شهید انقلاب تصور می‌کرد راه انقلاب متوقف می‌شود، اما با شکست مواجه شد و رهبری جوان، پرانرژی، شجاع، آگاه به زمان، مقتدر و با صلابت که ادامه‌دهنده راه امام کبیر و امام شهیدمان است، انتخاب شد.

خطیب نماز جمعه سلطانیه با بیان اینکه حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای، از شاگردان مراجع تقلید خصوصا شاگرد حضرت آیت الله شبیری زنجانی و رهبر شهید است و با نظام فکری رهبر شهید بسیار آشناست، خاطرنشان کرد: دشمن به دلیل ترس از چنین روزی دو دهه این شخصیت والا را تخریب می‌کرد چون خامنه‌ای جوان برای طاغوتیان و مستکبران خطرناکتر است.

وی به تبیین جنگ رمضان پرداخت و با بیان اینکه جنگ عظیم رمضانی تقابل جبهه حق و باطل است، اظهار کرد: جنگ منطقه‌ای شد، امارات دیگر بهشت امن برای سرمایه‌گذاری نیست، به عربستان به‌عنوان دارنده بزرگترین منابع نفتی دچار ضربات سنگین وارد شد، قطر بعنوان بزرگترین صادر کننده گاز، دچار بحران انرژی و گاز شده، کویت با کاهش تولید و توقف صادرات روبرو است.

حسینی‌نسب ادامه داد: بحرین که میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست، با یک بحران جدید و بسیار خطرناک روبرو شد، اردن با یک اقتصاد جنگ زده روبرو شده و رژیم صهیونیستی به عنوان متجاوز اصلی، خود در تله جنگ افتاده است و خسارت هفتگی ۲۹ میلیارد دلاری را متحمل می شود.

وی با بیان اینکه تنگه هرمز که یک‌ پنجم نفت و گاز جهان یعنی روزانه ۲۰ میلیون بشکه نفت و گاز از آن عبور می کند، به دستور ایران بسته شد و تردد کشتی‌ها حدود ۷۰٪ کاهش گفت: ایران اعلام کرد هر کشتی که قصد عبور داشته باشد را به آتش خواهد کشید. اکنون ۷۰۰ نفتکش منتظرند و سه ناو تماشاگر و تنگه هرمز در دستان ایران است. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند که همچنان بسته خواهد ماند.

امام‌جمعه سلطانیه با بیان اینکه قیمت نفت برای اولین بار در سال‌های اخیر از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد و آمریکا اعتراف کرده که پنجاه سال برای ساخت پایگاه‌هایشان زحمت کشیده است، گفت: ده‌ها میلیارد دلار هزینه کرده بودند، اما در کمتر از چند روز، همه آن دستاوردها از بین رفته است.

وی افزود: ایران موفق شده لایه‌های اول پدافندی دشمن را در هم بشکند و آمریکا و اسرائیل با تجاوز نظامی خود، نه تنها ایران، بلکه کل منطقه را به آتش کشیدند.

حسینی‌نسب شکست هیمنه رژیم صهیونیستی در طوفان الاقصی، دین و دانش بومی ایران، فناوری هسته ای و دستیبابی به غنی سازی ۶۰ درصد، رسوایی جزیره اپستین و تلاش برای انحراف افکار عمومی و بهانه‌های حقوق بشری و محاسبه غلط دشمن در ایجاد شکاف داخلی را از دلایل حمله آمریکایی صهیونی دانست.

وی تاکید کرد: اتحاد ملی و انسجام ایران، محاسبات جبهه استکبار را باطل کرد و همین‌طور که رهبر انقلاب اسلامی در پیام خود تاکید کردند انسجام ملی باید حفظ شود.

امام‌جمعه سلطانیه با بیان اینکه ایران بر بالا بردن قیمت انرژی، ناامن کردن کشورهای همکار آمریکا، از بین بردن نقاط فلج کننده رژیم صهیونیستی و حمله به پایگاه های آمریکا می‌خواهد معادله جدیدی در منطقه ایجاد کند، گفت: هدف نهایی ایران از کار انداختن ماشین جنگی دشمن و ایجاد معادله جدید امنیت منطقه است که با خروج آمریکا از منطقه و بر چیده شدن پایگاه‌های دشمن محقق می شود. در اینصورت تحریم‌ها بی‌اثر خواهد شد. لذا باید پایان دائمی جنگ ایجاد شود.

وی با بیان اینکه در روز قدس ملت‌های مسلمان در اجابت به دعوت اسلام، دعوت امام راحل و استغاثه مظلومانه یک ملت، از آرمان فلسیطین حمایت می‌کنند، افزود: مسئله فلسطین لکه تنگ تاریخ است و نباید فراموش شود، بلکه باید به یک مسئله مهم در جهان اسلام تبدیل شود.

حسینی‌نسب با بیان اینکه فلسطین از نهر تا بحر است و قدس هم، بلاشک پایتخت آن است، تصریح کرد: این سرزمین باید با نابودی رژیم صهیونیستی به صاحبان اصلی‌اش باز گردد و یک دولت فلسطینی در همه این سرزمین تشکیل شود و آزادی قدس وعده حتمی خداوند است و با نابودی اسرائیل رقم خواهد خورد.

وی با گرامیداشت روز شهدا و با بیان اینکه شهدا، مظهر عزت و اقتدار و شهادت هستند گفت: یاد و راه همه شهدای انقلاب خصوصا شهدای شهرستان سلطانیه بالاخص چهار شهید اخیر شهید مهدی هادی از مدافعان امنیت، شهید علی توری از یوسف آباد که در جنگ ۱۲ روز شهید شد، شهید سید امیرحسین کرباسی از قره بلاغ و شهید حاجیلو از ارجین که در جنگ آمریکایی صهیونی شهید شدند را گرامی می‌داریم