۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲

بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان:

هرکجا باشم ریشه‌ام در خاکی است که مرا می‌خواند

مدافع تیم ملی فوتبال بانوان گفت: هرکجا باشم برای وطنی هستم که در خاک آن ریشه دوانده‌ام.

به گزارش خبرنگار مهر، گلنوش خسروی مدافع تیم ملی فوتبال بانوان ایران با انتشار نوشته ای در اینستاگرام شخصی خود پس از اتفاقات عجیب برای این تیم در جام ملت های آسیا به میزبانی استرالیا نوشت:
《حتی اگر دنیا و آینده‌ای بی‌دردسر به دست بیاوری اما چه کسی می‌تواند دلش را از جایی که ریشه دوانده جدا کند؟

‌وی ادامه داد: من از خاکی آمده‌ام که شاید زخمی باشد، شاید خسته، اما همان خاک برای من بوی خانه می‌دهد. من هر جا بروم ریشه‌هایم در این خاک است. در هوایی که با آن بزرگ شدم، در مردمی که نامم را صدا زدند، در مادری که چشم به راه من است.

عضو تیم ملی ایران ادامه داد: هیچ سرزمینی آنگونه که وطنم مرا شناخت و به من بها داد، نمی‌تواند مرا در آغوش بگیرد. و اگر روزی ایران ویران هم باشد، اگر دیوارهایی فرو ریخته باشند و خیابان‌هایش خسته، باز هم قلبم را در همین خاک به امانت خواهم گذاشت چون مرا هیچ از وطن محبوب‌تر نیست.

