سردار میرحیدری: راهپیمایی روز قدس امسال بی نظیر بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا میرحیدری در حاشیه حضور در راهپیمایی روز قدس با تقدیر از حضور شبانه مردم در میادین و تشییع شهدای اخیر و همچنین راهپیمایی روز قدس گفت: حضور مردم قم در راهپیمایی روز قدس بسیار گسترده‌ و کم سابقه بوده است و چنین جمعیتی را کمتر سراغ داشته ایم.



فرمانده انتظامی استان قم ابراز کرد: با پایداری ملت و با وجود همه کینه های دشمنان قسم‌خورده خورده ایران عزیز، امنیت در کشور در حال مدیریت است و شیطنت های دشمنان در جنگ نابرابر علیه ایران اسلامی نتیجه ای نخواهد داشت.



سردار میرحیدری بیان کرد: دشمنان قرار بود دو روزه جنگ را به اتمام برسانند که محاسبات آنان اشتباه بوده و امروز پس از دو هفته به اهداف خود نرسیدند.



وی گفت: دشمنان به دنبال چپاول منابع ملت ایران است، اما ملت ایران امروز بیدار و هوشیار است و امروز می بینیم جبهه مقاومت در کشورهای مختلف اسلامی شکل گرفته و در برابر زیاده خواهی های دشمنان و جبهه استکبار ایستادگی می کند.



فرمانده انتظامی استان قم ابراز کرد: ملت ایران اسلامی خود را برای ظهور آماده می کند و این رخدادها و این انقلاب اسلامی نیز مقدمه ای برای حضور حضرت حجت است.