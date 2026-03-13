گزارش شبکه العهد عراق درباره روز قدس در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه «العهد» عراق در گزارشی درباره روز قدس در ایران اعلام کرد که با وجود تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله به شهرهای مختلف تهران و وجود خطر حمله هوایی، مردم ایران در مراسم راهپیمایی روز قدس شرکت کردند.

این شبکه با پوشش خبری این راهپیمایی اعلام کرد: امروز جمعه مراسم روز قدس در شهرهای مختلف ایران برگزار شد و طی این مراسم، حمله ای هوایی نزدیک تجمع مردم در تهران صورت گرفت اما مردم همچنان به راهپیمایی ادامه داده و شعار «الله اکبر» سر دادند.

العهد گزارش داد: علی لاریجانی دبیر کل شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در این مراسم شرکت کرد و گفت: ترامپ نمی تواند بفهمد مردم ایران شجاع و قوی هستند.