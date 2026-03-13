۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۲۳

گزارش شبکه العهد عراق درباره روز قدس در ایران

یک رسانه عراقی گزارش داد: با وجود تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله به شهرهای مختلف تهران و وجود خطر حمله هوایی، مردم ایران در مراسم راهپیمایی روز قدس شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه «العهد» عراق در گزارشی درباره روز قدس در ایران اعلام کرد که با وجود تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله به شهرهای مختلف تهران و وجود خطر حمله هوایی، مردم ایران در مراسم راهپیمایی روز قدس شرکت کردند.

این شبکه با پوشش خبری این راهپیمایی اعلام کرد: امروز جمعه مراسم روز قدس در شهرهای مختلف ایران برگزار شد و طی این مراسم، حمله ای هوایی نزدیک تجمع مردم در تهران صورت گرفت اما مردم همچنان به راهپیمایی ادامه داده و شعار «الله اکبر» سر دادند.

العهد گزارش داد: علی لاریجانی دبیر کل شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در این مراسم شرکت کرد و گفت: ترامپ نمی تواند بفهمد مردم ایران شجاع و قوی هستند.

