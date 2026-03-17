۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

دست‌نوشته‌ علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در آستانه مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی منتشر شد. 

متن این دست نوشته به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

شهادت سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در دنا، بخشی از فداکاریهای ملت غیور است که در این هنگامه مبارزه با ستمکاران بین المللی به ظهور رسیده است...یاد آنان همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادت‌ها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سالها در ساختار نیروهای مسلح استورای می‌نماید.ازخداوند متعال علو درجات برای این شهدای عزیز خواستارم.

علی لاریجانی

