۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲

بازتاب روز قدس در رسانه‌های عربی؛ از شجاعت ایرانی‌ها تا حضور مسئولان

رسانه های عربی به مشارکت میلیونی مردم ایران در راهپیمایی روز قدس با وجود تداوم تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین حضور مسئولان برجسته کشورمان در آن پرداختند.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: مشارکت میلیونی مردم ایران در راهپیمایی امسال روز قدس در سایه شهادت رهبر فقید انقلاب و تعیین رهبر جدید از یک سو و تداوم تهدیدات و حملات متجاوزان آمریکایی صهیونیستی از سوی دیگر توجه رسانه های عربی را به خود جلب کرده است.

سایت روسیا الیوم گزارش داد: شرکت کنندگان در راهپیمایی روز قدس با دیدن حملات و وقوع انفجار در نزدیکی میدان قدس شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا را سر دادند.

پایگاه قدس فلسطین گزارش داد، مسئولان برجسته ایران در راهپیمایی روز قدس با وجود تهدیدات مبنی بر هدف قرار دادن این راهپیمایی شرکت کردند. با شنیده شدن صدای هر حمله هوایی شرکت کنندگان در راهپیمایی شعار سر می دادند.

الشرق گزارش داد: دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به صورت علنی در راهپیمایی روز قدس در تهران شرکت کرد. این در حالی است که اخباری در خصوص وقوع انفجارهایی نزدیک محل برگزاری راهپیمایی منتشر شده است.

سایت شبکه العربیه نیز به حضور رئیس جمهور کشورمان و دبیر شورای عالی امنیت ملی در راهپیمایی روز قدس اشاره کرد.

خبرگزارش شهاب فلسطین نیز گزارش داد: با وجود تداوم حملات و وقوع انفجارها در مناطق اطراف محل برگزاری راهپیمایی روز قدس، میلیون ها ایرانی در این راهپیمایی در تهران با مشارکت مسعود پزشکیان و علی لاریجانی شرکت کردند.

سایت شبکه خبری المیادین گزارش داد: در حالی که حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران ادامه دارد شرکت کنندگان در این راهپیمایی با سر دادن شعارهایی علیه واشنگتن و تل آویو بر حمایت خود از رهبر جدید ایران تاکید کردند. در این راهپیمایی حضور مسئولان ایرانی نیز پر رنگ بود.

پایگاه خبری عربی پست گزارش داد: تصاویر مربوط به حضور علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در راهپیمایی روز قدس در تهران منتشر شده است. این راهپیمایی در حالی برگزار شد که حملات آمریکایی اسرائیلی علیه ایران ادامه دارد.

پایگاه خبری النشره نیز گزارش داد: تهران و دیگر شهرهای ایران امروز شاهد برگزاری راهپیمایی گسترده روز قدس با وجود تداوم جنگ و حملات علیه این کشور بود. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در این راهپیمایی شرکت کرد.

روزنامه لبنانی الاخبار در این خصوص نوشت: با وجود تداوم تجاوزات علیه ایران، راهپیمایی روز قدس در این کشور به صورت گسترده و از ده ها مسیر به سمت میدان انقلاب در تهران برگزار شد. ایرانی های عزادار رهبر فقیدشان، در این راهپیمایی شرکت کرده و بر حمایت خود از آرمان فلسطین تاکید کردند.

    • IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      همزمان با حضور سران قوا، وزرای دولتی، فرمانده فراجا، دبیر شورای عالی امنیت ملی و دیگر مسئولان کشوری در بین مردم در راهپیمایی تهران، تیتری که بوگندونشنال از زبان وزیر جنگ آمریکا زده رو ببینید:(مقامات جمهوری اسلامی ایران درحال انتقال به پناهگاه ها ومناطق غیرنظامی اند)...خدایی چرا دروغ های اینا رو بیشتر برجسته و بلد نمیکنید که روشن تر از این بشه؟
    • IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      مرگ بر آمریکا مرگ بر اسراییل مرگ بر رضا پهلوی
    • IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      این تحقیر کردن آمریکا و رژیم صهیونی خیلی دیگه داره جالب میشه. طرف نوشته قدمت شیرینی یزدی از اسراییل بیشتره. یا یکی دیگه با قیاس های دیگری، عمر کوتاه آمریکا رو تحقیر کرده.

