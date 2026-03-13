۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۰۱

پولیتیکو: ونس منتقد جنگ با ایران است

پولیتیکو: ونس منتقد جنگ با ایران است

پولیتیکو به اختلاف میان ترامپ و معاونش بر سر تجاوز نظامی علیه ایران اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، ۲ مقام ارشد دولت ترامپ اعلام کردند، جی دی ونس، معاون وی در آستانه تصمیم ترامپ برای آغاز جنگ نسبت به حمله به ایران تردید داشت.

در این گزارش آمده است، ونس که مدت‌هاست مداخله آمریکا در خارج از کشور را زیر سوال می‌برد. وی علناً از عملیات ترامپ علیه ایران دفاع کرده اما مقامات کاخ سفید فاش کردند که ونس مخالفت خود را در همان ابتدا اعلام کرد.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، ونس «تردید دارد»، «نگران موفقیت است» و «با جنگ علیه ایران مخالف است». تردید ونس نسبت به اقدام نظامی آمریکا برآمده از تجربیات او در نیروی دریایی در عراق است. این مسئله گمانه‌زنی‌ها در مورد اختلاف بین رئیس جمهور و معاونش را افزایش داده است.

این اولین باری نیست که به نظر می‌رسد ونس در مورد اقدام نظامی آمریکا با ترامپ اختلاف نظر دارد. وقتی این کشور اوایل سال گذشته یمن را بمباران کرد، ونس در یک گفتگوی محرمانه با دیگر مقامات اعلام کرد که فکر می‌کند این اقدام یک اشتباه بوده است.

