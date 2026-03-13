بیانیه جنبش فلسطینی به مناسبت روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش ملی فلسطین با صدور بیانیه‌ای به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی قدس، این روز را نماد عزت، کرامت و سربلندی برای جبهه مقاومت و به ویژه جمهوری اسلامی ایران در تقابل با جنگ‌افروزی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست.

در این بیانیه آمده است که روز جهانی قدس در سال جاری، نمادی از سربلندی، عزت و کرامت برای گفتمان مقاومت و رویارویی بزرگ ایران در مقابله با تجاوز آمریکایی-صهیونیستی و ناکام گذاشتن اهداف آن است.

جنبش ملی فلسطین افزود: ما در این روز تاریخی به روح بلند امام خمینی (ره) که ۴۷ سال پیش این فریاد رسا را سر داد تا آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری شود، ، درود می‌فرستیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: امسال، روز جهانی قدس از اهمیتی مضاعف برخوردار است، به ویژه در شرایطی که شاهد مقاومت و رویارویی افسانه‌ای و استثنایی با تجاوز آمریکایی-صهیونیستی و ضربات دردناکی هستیم که دشمنان از سوی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مقاومت در لبنان، فلسطین، یمن و عراق دریافت کرده‌اند.

از این رو، روز قدس امسال، روز عزت، کرامت و سربلندی برای گفتمان مقاومت، نیروها و گروه‌های آن به ویژه برای جمهوری اسلامی ایران است که همواره پشتیبان بزرگ این نیروها بوده و امروز با غرور و قهرمانی تمام در برابر تجاوز جنایتکارانه و پروژه‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه ایستاده است.

در این بیانیه آمده است: ترامپ و نتانیاهو و خیال‌پردازان در آمریکا و کشورهای غربی، صهیونیست‌ها و برخی طرف‌های منطقه‌ای و عربی که علیه آرمان فلسطین، ایران و نیروهای مقاومت توطئه می‌کنند، گمان می‌کردند که از طریق این تجاوز جنایتکارانه بی‌سابقه آمریکایی - صهیونیستی علیه ایران می‌توانند به اهداف خود برای اجرای پروژه خاورمیانه جدید و اسرائیل بزرگ دست یابند. آنها فکر می‌کردند با این تجاوز، راه را برای نابودی آرمان فلسطین، نظم دادن به اوضاع منطقه، به نابودی کشیدن ملت‌ها و تسلط بر ثروت‌ها و منابع آن هموار خواهند کرد.

جنبش ملی فلسطین تاکید کرد: اما نبردهایی که نیروهای مقاومت از طوفان‌الاقصی گرفته تا جنبش‌های پشتیبانی و حمایتی در لبنان، یمن و عراق و نیز رویارویی عظیم و بزرگ جمهوری اسلامی ایران در دفع تجاوز آمریکایی-صهیونیستی انجام دادند، بار دیگر به آرمان فلسطین و مسائل منطقه اعتبار بخشید و تحقق اهداف امت اسلامی را امیدوار کرد و تمامی توطئه‌ها و پروژه‌هایی را که محافل آمریکایی و صهیونیستی برای فلسطین، لبنان، ایران و منطقه طراحی کرده بودند، ناکام گذاشت.

این جنبش افزود: ما در روز جهانی قدس، در این روز جاودانه و مقدس، با ملت خود و امت عربی و اسلامی و با کسی که این روز تاریخی را برای قدس اعلام کرد، تجدید میثاق می‌کنیم که ملت فلسطین و نیروهای زنده آن، با اتکا به این اردوگاه بزرگ در منطقه و جهان و با پشتیبانی محور مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران، به راه مبارزه و مقاومت برای آزادی قدس، حفاظت از اماکن مقدس اسلامی و مسیحی به ویژه مسجدالاقصی و تمامی سرزمین فلسطین ادامه خواهند داد.

جنبش ملی فلسطین اضافه کرد: ما به نقش بزرگ ایران، به صبر و ایستادگی ملت بزرگ آن و رهبری شجاعش در این لحظات تاریخی و سرنوشت‌ساز برای ملت‌های منطقه می‌بالیم و به آن افتخار می‌کنیم که با این ایفای نقش و این فداکاری‌های عظیم و شهدای والامقام به ویژه شهید و رهبر بزرگ حضرت امام سید علی خامنه‌ای و شهید والامقام حضرت سید حسن نصرالله و تمامی فرماندهان بزرگ و کادرهای مقاومت در سراسر کشورها و نیروهای مقاومت در منطقه همراه بوده است.