لبیک‌ فعالان عرصه هیئات مذهبی کشور در پاسخ به اولین پیام رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئات مذهبی، مادحین، وعاظ و خادمان اهلبیت (علیهمالسلام) سراسر کشور در پیامی در پاسخ به اولین پیام رهبر انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای لبیک گفتند.
متن پیام بدین شرح است:
بسم الله قاصم الجبارین و مبیر الظالمین
محضر مبارک ولی امر مسلمین و رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی)
سلام علیکم و رحمة الله؛
پیام حکیمانه، مقتدرانه و در عین حال سوگوارانه حضرتعالی، مرهمی بر قلوب داغدار ملت و نوری در مسیر پرالتهاب این روزهای جبهه حق بود. مصداق آیه شریفهای که تلاوت فرمودید، جلوه «نأت بخیر منها او مثلها» را در صلابت کلام شما دیدیم. ما پیش از این، عهد بیعت و سرسپردگی خود را با شما بستهایم؛ اما امروز، پس از استماع این فرمان و منشور عملیاتی، قلم به دست گرفتهایم تا اعلام کنیم: «از تو به یک اشاره، از ما به سر دویدن».
امام ما! پیام شما خوانده شد و بند پوتینهای بچههیئتیها، خادمان، ذاکران و منبریها محکمتر گشت. ما جامعه هیئات مذهبی، بند بندِ پیام شما را نصبالعین خود قرار داده و در میدان عمل، موارد زیر را به محضرتان عرضه میداریم:
۱. خیمههای هیئت؛ کانون توسل و قرارگاه وحدت
همانگونه که فرمودید، رمز پیروزی در این کارزار، توجه به یاد خدا و توسل به انوار طیبه معصومین (صلواتاللهعلیهماجمعین) به عنوان «اکسیر اعظم و کبریت احمر» است. ما عهد میبندیم که مجالس ذکر و عزایمان را بیش از پیش به کانون جوشان معنویت و امید بدل سازیم و اجازه ندهیم خدشهای به «وحدت بین آحاد و اقشار ملت» که مطالبه جدی شماست، وارد شود. هیئت، خیمه همه محبان اهلبیت با هر سلیقهای است و ما این انسجام را حفظ خواهیم کرد.
۲. طوفان بیسابقه در روز قدس ۱۴۴۷
حکم فرمودید که حضور در صحنه، به ویژه در مراسم روز قدس پیش رو، باید عنصری دشمنشکن داشته باشد. به فضل الهی، هیئات مذهبی سراسر کشور، با بیرقهای عزا و پرچمهای سرخ انتقام، روز قدس ۱۴۴۷ را به کابوسی ویرانگر برای صهیونیسم جهانی و استکبار بدل خواهند کرد. ما با تمام ظرفیت انسانی و تبلیغی خود، در روز قدس و هر شب به میدان خواهیم آمد تا تجلی «حضور عمارگونه» باشیم.
۳. نهضت خدمترسانی و مواسات با آسیبدیدگان
در لبیک به بند چهارم کلامتان مبنی بر یاریرسانی به آحاد ملت در این روزهای سخت جنگ، اعلام میکنیم که «ساختارهای مردمی و امدادی هیئات»، از امروز در وضعیت آمادهباش کامل و جهادی قرار دارند. بچههای جهادی هیئت، همانطور که در بحرانهای گذشته نشان دادهاند، برای ترمیم خرابیها، جبران خسارتها و همدردی با خانوادههای شهدا و مجروحان حوادث اخیر، شبانهروز در میدان خواهند بود. ما نمیگذاریم بار این جنگ تنها بر دوش اقشار آسیبپذیر سنگینی کند.
۴. زنده نگه داشتن آتش کینه مقدس و مطالبه انتقام
تأکید قاطع حضرتعالی بر عدم صرفنظر از انتقام خون شهدا، بهویژه خون پاک کودکان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، آبی بر آتش سینههای ما بود. ما در اشعار، مراثی و منابر خود، این کینه مقدس علیه جبهه کفر را زنده نگاه خواهیم داشت و تا روزی که آن «انتقام کامل» که وعده دادید محقق شود، صدای رسای رزمندگان غیورمان و جبهه مقتدر مقاومت خواهیم بود.
رهبرا! ما در مکتب آن پیر جماران و آن سیدالشهدای انقلاب، خامنهای عزیز، آموختهایم که ولایتپذیری در میدان عمل ثابت میشود، نه صرفاً در شور و شعار. به روح مطهر رهبر شهیدمان سوگند یاد میکنیم که تا آخرین قطره خون، در عرصههای اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و امنیتی، سربازان پا در رکاب شما باشیم و برای اعتلاء این پرچم که فرمودید «پرچم اصلی جبهه حق است»، از جان دریغ نکنیم.
چشمانتظار فرامین بعدی و خطشکنیهای تازه هستیم.
اللهم عجل لولیک الفرج و انصر قائدنا و إمامنا
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
هیئات مذهبی، مادحین، وعاظ و خادمان اهلبیت (علیهمالسلام) سراسر کشور
