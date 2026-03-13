بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به میران بارندگیهای لرستان طی ۳۶ ساعت گذشته در قالب سامانه بارشی اخیر، اظهار داشت: میزان این بارندگیها در خرمآباد ۱۳.۸ میلیمتر، بروجرد ۹ میلیمتر، کوهدشت ۰.۸ میلیمتر، الیگودرز ۱۶.۸ میلیمتر، پلدختر ۶.۸ میلیمتر، دورود ۵.۲ میلیمتر، الشتر ۱.۷ میلیمتر و نورآباد ۵.۴ میلیمتر بوده است.
وی میزان بارندگیها در رومشکان را ۵.۵ میلیمتر، سراب دوره ۶.۲ میلیمتر، معمولان ۶ میلیمتر، «ایمان آباد» ۱۴.۶ میلیمتر، «سیلاخور» ۶.۴ میلیمتر، سپیددشت ۱۸.۹ میلیمتر، «ریمله» ۸.۲ میلیمتر و «شولآباد» ۳۱.۲ میلیمتر اعلام کرد.
مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارندگی هار قالب این سامانه بارشی را ۱۰.۱ میلیمتر عنوان کرد.
