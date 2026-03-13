۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲

بیشترین بارندگی‌های لرستان در «شول‌آباد» ثبت شد

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان بیشترین بارندگی‌های این استان در قالب سامانه بارشی اخیر را مربوط به «شول‌آباد» با ۳۱.۲ میلی‌متر اعلام کرد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میران بارندگی‌های لرستان طی ۳۶ ساعت گذشته در قالب سامانه بارشی اخیر، اظهار داشت: میزان این بارندگی‌ها در خرم‌آباد ۱۳.۸ میلی‌متر، بروجرد ۹ میلی‌متر، کوهدشت ۰.۸ میلی‌متر، الیگودرز ۱۶.۸ میلی‌متر، پلدختر ۶.۸ میلی‌متر، دورود ۵.۲ میلی‌متر، الشتر ۱.۷ میلی‌متر و نورآباد ۵.۴ میلی‌متر بوده است.

وی میزان بارندگی‌ها در رومشکان را ۵.۵ میلی‌متر، سراب دوره ۶.۲ میلی‌متر، معمولان ۶ میلی‌متر، «ایمان آباد» ۱۴.۶ میلی‌متر، «سیلاخور» ۶.۴ میلی‌متر، سپیددشت ۱۸.۹ میلی‌متر، «ریمله» ۸.۲ میلی‌متر و «شول‌آباد» ۳۱.۲ میلی‌متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارندگی هار قالب این سامانه بارشی را ۱۰.۱ میلی‌متر عنوان کرد.

