۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۴۴

نسخه‌ رایگان الکترونیکی کتاب «هندسه‌ نبرد» منتشر شد

نسخه‌ الکترونیکی کتاب «هندسه‌ نبرد» هم‌زمان با روز جهانی قدس از سوی انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با فرارسیدن روز جهانی قدس و در شرایطی که ایران اسلامی و جبهه‌ مقاومت در برابر تهاجم و فشارهای جبهه‌ آمریکایی–صهیونیستی ایستاده‌اند، کتاب «هندسه‌ نبرد؛ شناخت دشمن و روش‌های مقابله با آن در اندیشه‌ حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای» به‌صورت الکترونیکی و پیش از انتشار نسخه‌ چاپی در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

این اثر که از سوی انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده، مجموعه‌ای از بیانات و رهنمودهای رهبر شهید انقلاب درباره‌ ماهیت دشمنی جبهه‌ استکبار، شیوه‌های جنگ تبلیغاتی و فرهنگی دشمن و راهبردهای مقابله با آن است. در این کتاب تلاش شده با دسته‌بندی موضوعی سخنان ایشان، تصویری روشن از منطق تقابل انقلاب اسلامی با نظام سلطه و صهیونیسم جهانی ارائه شود.

«هندسه‌ نبرد» در ۳۶۲ صفحه گردآوری شده و به موضوعاتی همچون شناخت اهداف دشمن، ابزارهای جنگ نرم، تلاش برای ایجاد اختلاف در میان مسلمانان، نقش رسانه و فرهنگ در نبرد روایت‌ها و ضرورت بصیرت و اتحاد در جبهه‌ی مقاومت می‌پردازد.

انتشار زودهنگام نسخه‌ الکترونیکی این کتاب با هدف دسترسی سریع‌تر مخاطبان و تقویت آگاهی عمومی درباره‌ ابعاد مختلف نبرد جبهه‌ حق و باطل صورت گرفته و علاقه‌مندان می‌توانند آن را به‌صورت رایگان دریافت کنند.

کد خبر 6773971
زهرا اسكندری

