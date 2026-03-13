نسخه‌ رایگان الکترونیکی کتاب «هندسه‌ نبرد» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن روز جهانی قدس و در شرایطی که ایران اسلامی و جبهه مقاومت در برابر تهاجم و فشارهای جبهه آمریکایی–صهیونیستی ایستادهاند، کتاب «هندسه نبرد؛ شناخت دشمن و روشهای مقابله با آن در اندیشه حضرت آیتاللهالعظمی شهید سیدعلی خامنهای» بهصورت الکترونیکی و پیش از انتشار نسخه چاپی در اختیار مخاطبان قرار گرفت.
این اثر که از سوی انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده، مجموعهای از بیانات و رهنمودهای رهبر شهید انقلاب درباره ماهیت دشمنی جبهه استکبار، شیوههای جنگ تبلیغاتی و فرهنگی دشمن و راهبردهای مقابله با آن است. در این کتاب تلاش شده با دستهبندی موضوعی سخنان ایشان، تصویری روشن از منطق تقابل انقلاب اسلامی با نظام سلطه و صهیونیسم جهانی ارائه شود.
«هندسه نبرد» در ۳۶۲ صفحه گردآوری شده و به موضوعاتی همچون شناخت اهداف دشمن، ابزارهای جنگ نرم، تلاش برای ایجاد اختلاف در میان مسلمانان، نقش رسانه و فرهنگ در نبرد روایتها و ضرورت بصیرت و اتحاد در جبههی مقاومت میپردازد.
انتشار زودهنگام نسخه الکترونیکی این کتاب با هدف دسترسی سریعتر مخاطبان و تقویت آگاهی عمومی درباره ابعاد مختلف نبرد جبهه حق و باطل صورت گرفته و علاقهمندان میتوانند آن را بهصورت رایگان دریافت کنند.
