به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سوره مهر بیست و هشتمین چاپ کتاب «فرزندان ایرانیم» اثر داود امیریان را با شمارگان ۲۵۰۰ نسخه، ۲۱۶ صفحه و بهای ۲۸ هزار تومان منتشر کرد. نخستین چاپ این کتاب سال ۱۳۷۷ با شمارگان ۲۲۰۰ نسخه و بهای هزار تومان منتشر شده بود. چاپ پیشین (۲۷) این کتاب سال ۹۷ با شمارگان ۲۲۲۰ نسخه و بهای ۱۲ هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار گرفته بود. این کتاب از تولیدات دفتر کودک و نوجوان دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری انقلاب اسلامی.

«فرزندان ایرانیم» مجموعه طنز داستانی روایی است که در شصت سکانس داستانی آورده شده است. کتاب با معرفی نویسنده آغاز می‌شود و آرام وارد صحنه‌های داستانی طنزآلود امیریان می‌شود. محتوای داستان‌ها طنزهای جنگ و جبهه است که در کنار جنگ، خون و بوی باروت، صحنه‌های خنده‌داری نیز وجود داشته که از گرمای بیشتر از حد جنگ و سرمای کرخت بی‌خبری جز نشانه رفتن دشمن در سنگر، می‌کاسته است. امیریان با شم طنزی که داشته این صحنه‌ها را به خوبی شکار کرده است و آن را اکنون که سالها از پایان جنگ می‌گذرد، هنوز زیبا می‌توان یافت. دست انداختن سربازان به هم، شوخی بی‌موقع فرمانده با رزمنده، دلتنگی‌ها و دلخوری‌ها. از جان‌مایه اصلی طنزهای امیریان است.

داود امیریان در پنجم فروردین ۱۳۴۹ در کرمان به دنیا آمد. به تهران کوچید، او از سال ۶۵ درس و مدرسه را رها کرد و به جبهه رفت. امیریان در عملیات مختلفی همچون کربلای ۱، کربلای ۵، بیت‌المقدس ۴ و مرصاد شرکت کرد و با پایان جنگ به ادامه تحصیل پرداخت. سپس به خدمت سربازی رفت. کتاب «فرزندان ایرانیم» که جوایز متعددی را به خود اختصاص داده خاطره‌های طنزآلودی است از تجربه‌ها و خاطرات نویسنده در سال‌های حضورش در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل.