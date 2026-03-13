به گزارش خبرنگارمهر، محسن شادی رییس فدراسیون روئینگ در حاشیه حضورش در راهپیمایی روز قدس در استان آذربایجان غربی گفت: جامعه ورزش همیشه در صحنه‌های بزرگ پیشگام بوده است و امروز نیز با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس عهد و پیمان با رهبر معظم انقلاب خواهیم بست.

وی افزود: دشمنان قسم خورده انقلاب نمی‌توانند مردم ایران را ناامید کنند.

وی تاکید کرد: تا جان در بدن داریم برای سربلندی و پیروزی کشورمان خواهیم ایستاد.

در این مراسم راهپیمایی، شهرام احمدی سرپرست تیم‌های ملی روئینگ هم محسن شادی را همراهی می‌کرد.