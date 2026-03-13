۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۱۰

تاب‌آوری فردی و سازمانی و کار با مردم، کلید مدیریت بحران سلامت است

تاب‌آوری فردی و سازمانی و کار با مردم، کلید مدیریت بحران سلامت است

معاون پرستاری وزارت بهداشت، با تأکید بر نقش تاب‌آوری فردی، سازمانی و اجتماعی، «کار با مردم، در کنار مردم و برای مردم» را رویکرد محوری مدیریت بحران در نظام سلامت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت در نشست کمیته بحران دانشگاه علوم پزشکی بر ضرورت تقویت تاب‌آوری فردی، سازمانی و اجتماعی با مشارکت سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی با بیان این که «کار با مردم، در کنار مردم و برای مردم» باید محور اصلی فعالیت‌ها در شرایط بحرانی باشد، نقش هم‌افزایی اجتماعی و همکاری بین‌بخشی را از مؤلفه‌های کلیدی مدیریت موفق بحران دانست.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در گفت‌وگو با کارکنان این مرکز، با تقدیر از تلاش‌های فداکارانه آنان در شرایط حساس و بحرانی، بر اهمیت حفظ انگیزه، همراهی و حمایت روانی از نیروی انسانی نظام سلامت تأکید کرد.

معاون پرستاری همچنین بر بستر مجروحان و مصدومین جنگ تحمیلی رمضان حاضر و روند درمانی آنان را بررسی کرد.

این بازدید با هدف ارزیابی میدانی فعالیت‌های پرستاری و تقویت هماهنگی بین تیم‌های درمانی در شرایط بحرانی انجام شد و بر استمرار تعامل مستقیم مدیران حوزه پرستاری با بدنه خدمت‌رسان تأکید شد.

کد خبر 6774009
محدثه رمضانعلی

