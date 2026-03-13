به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت در نشست کمیته بحران دانشگاه علوم پزشکی بر ضرورت تقویت تاب‌آوری فردی، سازمانی و اجتماعی با مشارکت سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی با بیان این که «کار با مردم، در کنار مردم و برای مردم» باید محور اصلی فعالیت‌ها در شرایط بحرانی باشد، نقش هم‌افزایی اجتماعی و همکاری بین‌بخشی را از مؤلفه‌های کلیدی مدیریت موفق بحران دانست.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در گفت‌وگو با کارکنان این مرکز، با تقدیر از تلاش‌های فداکارانه آنان در شرایط حساس و بحرانی، بر اهمیت حفظ انگیزه، همراهی و حمایت روانی از نیروی انسانی نظام سلامت تأکید کرد.

معاون پرستاری همچنین بر بستر مجروحان و مصدومین جنگ تحمیلی رمضان حاضر و روند درمانی آنان را بررسی کرد.

این بازدید با هدف ارزیابی میدانی فعالیت‌های پرستاری و تقویت هماهنگی بین تیم‌های درمانی در شرایط بحرانی انجام شد و بر استمرار تعامل مستقیم مدیران حوزه پرستاری با بدنه خدمت‌رسان تأکید شد.