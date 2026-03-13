قدردانی استاندار لرستان از حضور تاریخی مردم در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید سعید شاهرخی» استاندار لرستان در پیامی از حضور تاریخی و حماسی مردم لرستان در راهپیمایی روز قدس قدردانی کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
ملت بزرگ و رشید ایران اسلامی و لرستان همیشه در صحنه، بار دیگر با حضور تاریخی در راهپیمایی روز جهانی قدس، ضمن تجدید میثاق با رهبر انقلاب اسلامی، خشم و انزجار خود را از ددمنشی و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جهانخوار فریاد زدند.
فریاد بلند مردم لرستان از جایجای این خطه شهیدپرور نهتنها برای رهایی قدس عزیز بود، بلکه فریاد محکومیت جنایتکاران و طمعکارانی است که به خیال خام و باطل خویش در اندیشه استیلا و تجزیه ایران بزرگ و یکپارچه هستند.
ملت شریف ایران اسلامی و لرستان قهرمان؛ امروز در زیر تهدیدهای جنگ آمریکایی، صهیونی پس از شهادت رهبر فرزانه انقلاب و فرماندهان این مرزوبوم، قتلعام دانشآموزان بیگناه و هدف قراردادن مردم بیگناه حتی در جریان راهپیمایی عظیم امروز، با مشتهای گرهکرده بار دیگر فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند تا غرش خشم مردم ایران را همچون غرش موشکهای قدرتمند ایران پیشرفته و مقتدر، دریافت کنند.
اینجانب ضمن قدردانی از حضور شبانهروزی مردم لرستان در خیابانها برای همراهی و همدلی با رزمندگان سرافراز میدانهای جنگ آمریکایی صهیونی، آرزوی توفیق ملت ایران در این آزمون بزرگ را دارم، بیشک این حضور حماسی و تاریخی، زمینهساز پیروزی ما در نبرد با جبهه کفر و استکبار جهانی و مقابله با تجاوزگری کودککشان و سلطهجویان است.
