دستگیری ۱۴ عنصر ضد امنیتی در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی در تشریح جزئیات این خبر با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه مقابله با تهدیدات امنیتی اظهار داشت: با اقدامات فنی و اطلاعاتی گسترده‌ای که از ابتدای جنگ رمضان تاکنون انجام گرفته و به لطف و عنایت خداوند متعال، ۱۴ نفر از عناصر اصلی مرتبط با محور آمریکایی ـ صهیونیستی که قصد ایجاد آشوب، اغتشاش و انجام فعالیت‌های ضد امنیتی همسو با حملات دشمنان را داشتند، توسط سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان شناسایی و دستگیر شده‌اند.

وی افزود: این افراد در قالب شبکه‌های سازمان‌یافته، سعی در تأثیرگذاری بر فضای عمومی و تحریک افکار عمومی جامعه داشته‌اند و تحقیقات از آنان در دست انجام است.

دادستان کرمان با تأکید بر هوشیاری دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با هرگونه اقدام مخل امنیت و آرامش عمومی به‌شدت برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد دشمن با طراحی‌های پیچیده خود امنیت مردم را خدشه‌دار سازد.

بخشی، در ادامه به همه عناصر خود فروخته داخلی و خارجی هشدار داد: هر فرد یا گروهی که در مسیر خواسته‌های دشمنان و محور آمریکایی ـ صهیونیستی گام بردارد، با برخورد قانونی و قاطع دستگاه قضایی روبه‌رو خواهد شد، امنیت مردم خط قرمز نظام است و هیچ‌گونه مماشاتی در برابر اقدامات سازمان‌یافته علیه امنیت ملی وجود نخواهد داشت.