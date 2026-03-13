به گزارش خبرگزاری مهر، این رسانه رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که با وجود حملات صورتگرفته به لانچرهای موشکی ایران، این کشور همچنان از تعداد کافی سکوی پرتاب برخوردار است و شلیکهای اخیر نشان میدهد موجودی عظیم این تجهیزات دچار هیچگونه کاهش مؤثر نشده است.
تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از بامداد روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ اقدامی که در پی آن آیتالله خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی، به شهادت رسیدند. این حمله در شرایطی انجام شد که همزمان مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجیگری عمان در جریان بود.
