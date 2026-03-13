۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۴۷

اذعان رسانه صهیونیستی به بی‌اثر بودن حملات علیه سکوهای موشکی ایران

یک رسانه صهیونیستی اذعان کرد که حملات اسرائیل و آمریکا علیه سکوهای پرتاب موشک ایران، تأثیری بر توان عملیاتی جمهوری اسلامی نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رسانه رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که با وجود حملات صورت‌گرفته به لانچرهای موشکی ایران، این کشور همچنان از تعداد کافی سکوی پرتاب برخوردار است و شلیک‌های اخیر نشان می‌دهد موجودی عظیم این تجهیزات دچار هیچ‌گونه کاهش مؤثر نشده است.

تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از بامداد روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ اقدامی که در پی آن آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، به شهادت رسیدند. این حمله در شرایطی انجام شد که هم‌زمان مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری عمان در جریان بود.

    • IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      مرگ بر آمریکا جنایتکار مرگ بر اسراییل کودک کش مرگ بر انگلیس
    • صادق IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      هواپیماهای این دومتجاوز کثیف تو چه ارتفاعی پروازمیکنن که میان ایران رو هدف قرارمیدن وبرمیگردن؟! حتمابایدیه راهکاری برای سرنگونی شون درنظر گرفته بشه.بی وجدانهای متوحش مناطق مسکونی رو میزنندومردم غیرنظامی رو قتل عام میکنند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها