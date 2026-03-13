به گزارش خبرگزاری مهر، «ابوعبیده»، سخنگوی گردان‌های عزالدین القسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، با اشاره به حملات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مواضع رژیم صهیونیستی، این اقدام را شفابخش داغ‌ها و دردهای ملت فلسطین خواند.

وی افزود: این حملات، که با موشک‌های دارای کلاهک‌های بارشی صورت می‌گیرد، پیش از آنکه آسمان تل‌آویو را روشن کند، قلب‌های آزادگان جهان را منور می‌سازد.

سخنگوی گردان‌های القسام، حضور میلیون‌ها ایرانی در راهپیمایی‌های روز جهانی قدس، علیرغم جنگ وحشیانه و اتحاد و حضور مسئولان در میان مردم، را نشانه‌ای دیگر بر موضع اصولی آنان در حمایت از فلسطین دانست.

ابوعبیده اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای همان راهی را ادامه می‌دهد که آیت‌الله سید علی خامنه‌ای با خون خود ترسیم کرد.»

وی تصریح کرد: روز جهانی قدس که توده‌های مردمی امت اسلامی آن را زنده نگه داشته‌اند، فرصتی برای اتحاد و هم‌افزایی امکانات امت اسلامی و اصلاح مسیر و قطب‌نمای امت به سوی مسائل و موضوعات بزرگ آن است.

سخنگوی گردان‌های القسام افزود: امروز، قدس تحت اشغال صهیونیست‌ها است، مسجدالاقصی از نمازگزاران خالی است و دشمن حقیقی شما، همان رژیم صهیونیستی است که در کمین شما نشسته و هر روز دایره تجاوزهای خود به امت ما را گسترده‌تر می‌کند.