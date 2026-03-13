به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد البخیتی»، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، با تاکید بر حق مشروع ایران در واکنش به حملات صورت گرفته از پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، اعلام کرد که تهران می‌تواند این پایگاه‌ها را هدف قرار دهد.

البخیتی در گفت‌وگو با شبکه خبری المیادین اظهار داشت: «تمام اتهاماتی که تاکنون به ایران نسبت داده می‌شد، امروز فرو ریخت و حقیقت درباره موضع حامی ایران از مسائل امت (اسلام) برای همگان کاملاً روشن و عیان شده است.»

وی با اشاره به اینکه هدف امروز تنها ایران نیست، بلکه همه کشورهای عربی و اسلامی است، از کشورهای منطقه خواست تا ضمن محکوم کردن تجاوز آمریکا، در این رویارویی در کنار ایران بایستند.

البخیتی هشدار داد که واشنگتن نگران امنیت کشورهای خلیج فارس نیست و در پی آن است که این کشورها را درگیر جنگی علیه ایران کند.

عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن خطاب به ملت‌های منطقه گفت: «ما باید این نبردی را که بر ما تحمیل شده وارد آن شویم تا بتوانیم شروط خودمان را دیکته و تحمیل کنیم.»

وی در پایان، این نبرد را تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز در نهایت به پیروزی حق منتهی خواهد شد، دانست.