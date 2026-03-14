به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس ضمن صدور بیانیه ای با ابراز نگرانی شدید از جنگ جاری در منطقه، بار دیگر حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم و اعلام کرد که این اقدام نقض قواعد حقوق بینالملل و بشردوستانه است و امنیت و صلح در منطقه و جهان را تهدید میکند.
این جنبش ضمن تاکید بر این که منافع امت اسلامی و منطقه در توقف این جنگ است، از همه کشورها و سازمانهای بینالمللی خواست برای پایان فوری آن اقدام کنند. حماس همچنین از تلاشهای کشورهای مختلف برای جلوگیری از آغاز جنگ و ترجیح دادن به گفتگو و دیپلماسی قدردانی کرد.
حماس همچنین بر حق جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به این حملات با همه ابزارهای موجود در چارچوب منشورها و قوانین بینالمللی تاکید کرده و از همه کشورهای منطقه خواست برای توقف این تجاوز و حفظ روابط برادرانه میان خود همکاری کنند.
