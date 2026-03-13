به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی جمعه‌شب در جمع مردم برازجان اظهار کرد: شما مردم عزیز این شب‌ها کاری بزرگ انجام دادید؛ به خیابان آمدید و امنیت این شهر و این مرز و بوم را برقرار کردید.

وی اضافه کرد: به تروریست‌های اجاره‌ای دشمن اخطار می‌دهیم که اگر خیابان‌ها را ناامن کنند و در پازل دشمن و نقشه صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها عملی انجام دهند مثل سرباز نتانیاهو با آنها برخورد خواهیم کرد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی به پشتوانه شما مردم و به رهبری یک فقیه بیدار در مقابل همه دشمنان ایستاده است و تا آخر خواهد ایستاد.

وی با بیان اینکه دو بار با دشمن مذاکره کردیم و هر بار وسط مذاکره به ما حمله کردند و جنگ شد خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی همه تلاشش را کرد که با مذاکره و دیپلماسی مسئله حل شود ولی دشمن وسط مبارزه حمله کرد.

رضایی با بیان اینکه در روز اول جنگ بزرگ‌ترین دارایی و پدر این کشور را از دست دادیم تصریح کرد: حالا با دشمن پدر کشتگی داریم و مذاکره در شرایط فعلی خیانت است و با دشمن خونینمان، با قاتل رهبرمان و با قاتل دانش‌آموزان دختر معصوممان مذاکره‌ای نداریم.

وی تاکید کرد: برای اولین بار در تاریخ هیمنه شیطان بزرگ را شکسته‌ایم و حتی سفارتخانه‌های آمریکا در این منطقه به آتش کشیده شده است. حالا چه زمان مذاکره است، الان زمان انتقام است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: باید آنچنان با دشمن بجنگیم که دیگر هیچ جنگی بر مردم و بر این کشور تحمیل نشود و باید بجنگیم تا دیگر تا دیگر هیچ وقت این کشور ناامن نشود.

وی اضافه کرد: حضور مردم در صحنه محاسبات دشمن را عوض کرده و شما باعث شده‌اید که این کشور امروز امنیت داشته باشد. واقعیت میدان این است که دشمن شکست به سختی شکست خورده و هزینه‌های هنگفت و سنگینی متحمل شده است.