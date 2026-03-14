به گزارش خبرنگار مهر، کامران پورمقدم شامگاه جمعه در مراسم پویش ملی «سرو ایران» و آیین افطاری با جنگل‌بانان در ساری با قدردانی از تلاش‌های نیروهای منابع طبیعی اظهار کرد: کارکنان و نیروهای یگان حفاظت با وجود محدودیت‌ها، مسئولیت صیانت از عرصه‌های جنگلی را با جدیت دنبال می‌کنند.

وی با اشاره به عملکرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – ساری افزود: این مجموعه طی یک سال اخیر در حوزه حفاظت از جنگل‌ها اقدامات قابل توجهی انجام داده و روند حفاظتی در این منطقه با پیشرفت محسوسی همراه بوده است.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه مدیریت اصولی جنگل‌ها نیازمند برنامه‌ریزی علمی و کارشناسی است، تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که نبود یا توقف طرح‌های مدیریتی در جنگل‌ها می‌تواند چالش‌هایی را در حوزه حفاظت ایجاد کند.

پورمقدم ادامه داد: اجرای طرح‌های جامع مدیریت جنگل علاوه بر کمک به حفظ و حراست از عرصه‌های طبیعی، در ساماندهی نیروی انسانی و ارتقای فعالیت‌های علمی و اجرایی نیز نقش مهمی خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه گفت: در چارچوب این برنامه، طرح مدیریت پایدار جنگل‌ها از سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار می‌گیرد تا حفاظت و بهره‌برداری اصولی از منابع جنگلی با رویکردی علمی و بلندمدت دنبال شود.