به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، خلیل آقایی در جلسه مدیریت بوم‌سازگان زاگرس با حضور غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، نجات جنگل‌های زاگرس و جلوگیری از خشکیدگی درختان جنگلی را جز دغدغه‌های مهم سازمان جنگل‌ها برشمرد و افزود: بر اساس ارزیابی و جمع‌بندی‌های صورت گرفته علت اصلی خشکیدگی درختان زاگرس عدم وجود رطوبت، اجرا نشدن فعالیت‌های آبخیزداری و کم آبی است.

وی اظهار داشت: مشکلاتی که امروز دامنگیر جنگل‌های زاگرس شده است باید همه جامعه از آن مطلع باشند و ما وظیفه داریم برای حل مشکل خشکیدگی این اکوسیستم، دامنه آن را از سطح سازمان به سطح کشور بکشانیم.

مسؤول ارشد منابع طبیعی کشور، بر تدوین برنامه درازمدت برای جنگل‌های زاگرس تاکید و تصریح کرد: ما معتقدیم و اجبار داریم که مثل جنگل‌های هیرکانی یک برنامه درازمدت برای جنگل‌های خارج از شمال تدوین کنیم زیرا زاگرس با تولید بیش از ۴۰ درصد آب کشور از شریان‌های حیاتی این مملکت است.

وی خاطرنشان کرد: برای نجات بلوط‌های زاگرس کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده است و این کارگروه ۱۷ لایه اطلاعاتی و زیربنایی از ۶ میلیون هکتار جنگل زاگرس که در ۳۰ میلیون هکتار عرصه پراکندگی دارد را بررسی می‌کنند تا میزان آسیب‌پذیری و میزان تاج پوشش آن تعیین شود.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه به دستورالعمل ابلاغی سازمان جنگل‌ها برای مدیریت بوم‌سازگان جنگلی زاگرس اشاره کرد و افزود: به ادارات کل منابع طبیعی استان‌های حاشیه جنگل‌های زاگرس تاکید شده است با اقدامات مدیریتی و حفاظتی برای کنترل پدیده خشکیدگی، سیاست‌های اجرایی مدیریت بوم‌سازگان این جنگل‌ها را همگام اجرایی کنند.

آقایی در خاتمه از برپایی همایش جنگل‌های زاگرس در یکی از استان‌های زاگرس‌نشین کشور خبر داد و گفت: در این همایش برای نجات زاگرس از حضور وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان مردم این حوزه و رؤسای جهاد کشاورزی استان‌های مربوطه بهره خواهیم گرفت.

در این نشست همچنین غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت: گزارش‌ها و برنامه‌هایی که سازمان جنگل‌ها برای مجلس ارسال کرده است بسیار واضح و روشن بود و استراتژی‌های تدوین شده در تصمیم‌گیری‌ها و اختصاص بودجه به بخش منابع طبیعی و آبخیزداری را برای مجلس بسیار آسان کرده است.

وی به اهمیت طرح تنفس در جنگل‌های شمال اشاره کرد و افزود: هم جنگل‌های هیرکانی و هم جنگل‌های زاگرس برای نسل‌های آینده مهم است اما باید مدل نگهداشت و حفظ این جنگل‌ها تغییر کند.

این نماینده مجلس خواستار بازنگری در روش‌های حفاظتی از جنگل‌ها شد و خاطرنشان کرد: این که برای عرصه‌های جنگلی یک شهرستان یک یا دو نفر نیروی حفاظتی وجود داشته باشد کفایت نمی‌کند البته شاید تعداد زیادتری هم نیروی حفاظتی مستقر کنیم نتوانیم نتیجه لازم را بگیریم چون لازمه حفاظت درست از منابع طبیعی، مشارکت مردم است.

تاجگردون بر ترویج و فرهنگ‌سازی برای حفاظت از منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: منابع طبیعی در کنار برنامه‌های مدون باید یک پیوست فرهنگی داشته باشد و طرح‌ها و پروژه‌های موفق منابع طبیعی را مستندسازی کرده و به افکار عمومی اطلاع‌رسانی و ترویج کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان این که مردمان زاگرس‌نشین دیگر به جنگل نگاه معیشتی ندارند بلکه دیدگاه‌شان امروز به جنگل یک نگاه حیاتی است و به شدت آماده هستند برای ذخیره و حفاظت از داشته‌های خود ورود کنند.

وی به طرح‌های موفق حفاظت از منابع طبیعی و اثرگذاری اقدامات آبخیزداری در شهرستان باشت اشاره کرد و افزود: تلفیق فعالیت‌های مشترک آبخیزداری و حوزه آب هم موجب کاهش خسارت سیل و هم سبب ذخیره آب در خاک شده است.

تاجگردون موضوع منابع طبیعی و حفظ پوشش گیاهی را از برنامه‌های اولویت‌دار کشور دانست که رهبر معظم انقلاب، دولت و مجلس نیز اعتقاد راسخ دارند که باید برای آن فکری اساسی صورت گیرد.