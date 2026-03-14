علی رویین‌تن کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حمله آمریکایی - ‌صهونیستی به کشورمان گفت: بزرگترین اشتباه محاسباتی آمریکا و اسرائیل در قبال ایران این بود که تصور کردند باید جلوی پیشرفت ما را بگیرند. آنها گمان می‌کردند که با محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران می‌توانند مانع رشد و قدرت ما شوند، غافل از اینکه در فرهنگ بالنده و تمدن پویای ایران، شهادت و ایثار در راه وطن، قدرتی فراتر از بمب اتم دارد.

وی افزود: آنها ناخواسته با این دشمنی‌ها، نه تنها مانعی ایجاد نکردند، بلکه خود به عاملی برای پیشرفت و ارتقای ایران تبدیل شدند و ما را به جایی رساندند تا به جهانیان نشان دهیم ایران کیست و چه جایگاهی دارد.

کارگردان «دلشکسته» متذکر شد: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، خطاب به کسانی است که به ملی‌گرایی خود می‌بالند و پرچم شیر و خورشید برمی‌افرازند. زمانی که شخصی ناصواب همچون ترامپ به ملت ایران و شأن والای آن اهانت می‌کند، اگر واقعاً در ادعای ملی‌گرایی خود صادقید، برخیزید و از ملت خود دفاع کنید. اگر با نظام سیاسی ما مسئله دارید، به طریقی دیگر آن را مطرح کنید، اما حق ندارید بگذارید که به هویت ملی و ایرانی بودن ما توهین شود.

وی ادامه داد: این رفتارها از سوی افرادی چون ترامپ یا نتانیاهو، نه کمکی به مردم ایران می‌کند و نه ربطی به حمایت از آنها دارد. آنها خدا را ندارند و اقداماتشان تنها به تباهی و تخریب قدرت ایران می‌انجامد. اگر واقعاً به فکر کمک به مردم ایران هستند، بگویند کدام کمک؟ در این شرایط خطیر چه کرده‌اند؟

کارگردان «زمهریر» درباره مردم ایران گفت: من قاطعانه معتقدم مسئولان نظام جمهوری اسلامی، هنرمندان و تمامی کسانی که در ایران و جهان داعیه‌ای دارند، باید از مردم بیاموزند. ما باید یاد بگیریم که خواست و اراده مردم چیست و همان را مبنای عمل خود قرار دهیم. من خود یکی از مردمم و چه جایگاهی دارم که بخواهم برای مردم تعیین تکلیف کنم؟ مردم ایران بزرگ‌اند و عظمتشان وصف‌ناپذیر است. من تنها یک هنرمند هستم و وظیفه خود می‌دانم که بگویم تا پای جان می‌جنگیم، می‌ایستیم و اگر لازم باشد، با افتخار، با ادب و سرشار از مهر، جان خود را فدای این وطن می‌کنیم.

رویین‌تن در پایان با یک توصیه به ترامپ عنوان کرد: ترامپ پیش از آنکه درباره مردم ایران سخنی بر زبان آورد، بهتر است تاریخچه پیدایش آمریکا را با تمدن کهن ایران مقایسه کند. اسرائیل هم که ریشه‌ای ندارد و گیاهی بی‌بنیاد است. ما به مردم آمریکا به عنوان ملتی محترم احترام می‌گذاریم، اما اگر از منظر تمدن و فرهنگ به ما می‌نگرند، بدانند که ایران را با این نگاه نمی‌توانند شکست دهند. شاید نقشه ایران در ظاهر به گربه بماند، اما بدانند که این گربه در باطن شیری است که بیدار است و از کیان خود دفاع خواهد کرد.