به گزارش خبرنگار مهر، به منظور بررسی وضعیت تولید، تامین و توزیع کالاهای اساسی، وضعیت موجودی و توزیع کود، وضعیت جوجه ریزی استان، امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ جلسه شورای معاونین و مدیران با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی، معاونین و مدیران مربوطه سازمان و نماینده دستگاه های نظارتی در سالن جلسات شیلات استان برگزار شد.

اکیپ های نظارتی مسئولیت بررسی وضعیت جوجه ریزی را برعهده می‌گیرند

نامدار صیادی در جلسه شورای معاونین و مدیران در خصوص ارائه خدمات به مرغداران گفت: مرغدارانی که جوجه ریزی انجام داده باشند می توانند در قالب طرح تولید قراردادی نهاده های طیور شامل ذرت و سویا بصورت مدت دار (۳ ماهه) دریافت کنند.

وی گفت اکیپ های نظارتی ویژه، مسئولیت بررسی وضعیت جوجه ریزی مرغداران را برعهده می‌گیرند تا ذرت و سویا به صورت عادلانه بین مرغداران توزیع شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: در این برهه زمانی که کشور در وضعیت خاصی قرار دارد سازمان جهاد کشاورزی لرستان صادقانه و بی ریا، فراتر از مسئولیت خود برای کسب رضایت مردم گام برمی‌دارد.

تأمین سفره مردم در شرایط جنگی

صیادی با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی لرستان اسفندماه پیگیر به انجام رساندن ۲ وظیفه مهم است، گفت: اولی رصد و پایش مزارع برای جلوگیری گیری از عوامل خسارت زا است و این مهم به صورت گسترده و هم زمان در سراسر استان با پرکاری کارشناسان پرتوان مراکز خدمات کشاورزی استان در حال انجام است.

وی اضافه کرد: وظیفه دوم و اولویت‌دار ما تأمین سفره مردم در شرایط جنگی است، این مهم با تلاش بی وقفه بازرسان پرتوان و پرکار بازرسی بازار در معاونت توسعه بازرگانی سازمان در کل استان در حال انجام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: یکی از مهمترین مولفه‌های بازار آرام رفتار مصرف کنندگان است که خوشبختانه همراهی مردم استان مطلوب است.

اقلام اساسی بیش از نیاز مردم به بازار عرضه شد

وی به یکی دیگر از مولفه‌های آرامش بازار تولید، تامین و توزیع مناسب اقلام اساسی اشاره کرد و گفت: با توجه به تدبیر وزارت جهاد کشاورزی همچنین حمایت استاندار و معاون اقتصادی استاندار اقلام اساسی بیش از نیاز مردم به بازار استان عرضه شده است.

صیادی تصریح کرد: کارشناسان ما و بسیج جامعه کشاورزی در کشتارگاه ها شبانه از ساعت ۲۲ شب تا ۴ صبح مشغول نظارت بر واحدهای کشتار هستند تا به مردم اطمینان دهند وضعیت تامین، نظارت بهداشتی و ذبح اسلامی به درستی بررسی شده است.

۱۰۵ درصد سهمیه کود پتاسه و ۹۵ درصد کود ازته جذب شده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در خصوص توزیع کود اظهار کرد: شرکت خدمات حمایتی ، معاونت بهبود تولید گیاهی و مدیریت زراعت سازمان پیگیر توزیع به موقع و عادلانه کود استان بوده اند.

وی ادامه داد: در سال جاری تا کنون از سهمیه کود استان ۱۰۵ درصد کود پتاسه و ۹۵درصد کود ازته جذب شده و با ثبت در سامانه به صورت حواله الکترونیکی به دست کشاورزان رسیده است.