حبیبی: زنجیره نظارت بر بازار از تولید تا توزیع نباید قطع شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان کرمانشاه با اشاره به شرایط کشور و ضرورت مدیریت دقیق بازار اظهار داشت: زنجیره نظارت بر بازار از مرحله تولید تا توزیع نباید قطع شود و نظارتها باید به صورت مستمر و میدانی ادامه داشته باشد.
استاندار کرمانشاه با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی اعضای ستاد تنظیم بازار و برگزاری منظم جلسات افزود: خروجی این اقدامات در کف میدان مثبت ارزیابی میشود و علیرغم شرایط جنگی حاکم بر کشور، خوشبختانه بازار استان از نظر روانی در وضعیت آرام و باثباتی قرار دارد و التهاب خاصی در سطح عرضه مشاهده نمیشود.
وی تصریح کرد: با تمهیدات اندیشیده شده، مردم استان در آرامش در حال تأمین نیازهای خود هستند و این موضوع نشاندهنده اثرگذاری نظارتها و هماهنگی دستگاههای متولی در مدیریت بازار است.
حبیبی با تأکید بر اینکه نباید به شرایط فعلی قانع شد، ادامه داد: نباید تصور کرد که شرایط کاملاً عادی شده است و نظارتها باید به صورت مستمر ادامه یابد؛ چرا که اگر تنها یک حلقه از زنجیره نظارتی از مرحله تولید تا توزیع آسیب ببیند، بازگرداندن آرامش به بازار ممکن است بیش از ۱۰ روز زمان ببرد.
تأکید بر نظارت میدانی و حضور بازرسان در بازار
استاندار کرمانشاه نظارت میدانی و حضور فعال بازرسان در سطح بازار را یک بازی برد-برد برای فروشندگان و مصرفکنندگان دانست و بیان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید بر اساس گزارشهای دقیق میدانی نسبت به رفع کمبودها، تنظیم بازار و برخورد با گرانفروشی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
وی همچنین بر ضرورت ارتباط مستقیم و مستمر مدیران کل دستگاههای اجرایی با فرمانداران شهرستانهای تابعه تأکید کرد و افزود: بسیاری از مشکلات اجرایی در حوزه کالاهای اساسی از جمله شکر و مرغ باید با هماهنگی سریع و حتی تلفنی میان مدیران و فرمانداران حل و فصل شود تا از بروکراسی اداری و تشکیل جلسات متعدد جلوگیری شود.
حبیبی اظهار داشت: سرعت در تصمیمگیری و هماهنگی میان مدیران میتواند نقش مهمی در جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در بازار ایفا کند.
ذخایر میوه شب عید به وفور موجود است
استاندار کرمانشاه در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت تأمین میوه شب عید در استان گفت: در حال حاضر بازار و اتحادیهها به خوبی در حال تأمین میوه باکیفیت و فراوان هستند و خوشبختانه عرضه مناسب موجب شده قیمتها نیز به صورت طبیعی در حال تنظیم باشد.
وی افزود: تا زمانی که قیمتها روند افزایشی پیدا نکند، ضرورتی برای استفاده از ذخایر میوه تعاون روستایی وجود ندارد و این ذخایر به عنوان پشتوانه تنظیم بازار در صورت نیاز مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
حبیبی همچنین در خصوص توزیع مرغ در بازار استان اظهار کرد: توزیع مرغ منجمد با اولویت فروشگاههای بزرگ ادامه خواهد یافت و این اقدام در برخی نقاط خاص و به صورت موقت انجام میشود تا قیمت مرغ در بازار به تعادل برسد.
وی ادامه داد: در حوزه شکر نیز توزیع در فروشگاههای بزرگ با لحاظ ۱۰ درصد افزایش نسبت به قیمت کارخانه در دستور کار قرار گرفته تا روند عرضه و تعادل قیمتها حفظ شود.
تأمین سوخت اضطراری برای نانواییها و مرغداریها
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین سوخت برای نانواییها و مرغداریها اشاره کرد و گفت: در شرایط خاص نباید اجازه داد تأمین نان و گوشت مردم با اختلال مواجه شود.
وی تصریح کرد: شرکت پخش فرآوردههای نفتی موظف است در صورت بروز مشکل در سامانهها، سوخت مورد نیاز نانواییها و مرغداریها را به صورت دستی و اضطراری تأمین کند.
حبیبی توضیح داد: در این شرایط سوخت مورد نیاز نانواییها تا سقف ۴۰ لیتر و سوخت مورد نیاز مرغداریها بین هزار تا دو هزار لیتر به صورت اضطراری تأمین خواهد شد تا روند تولید و خدماترسانی بدون وقفه ادامه یابد.
لزوم افزایش ذخایر نهادههای دامی و جوجهریزی
مدیر ارشد استان در ادامه با اشاره به ذخیره ۱۰ هزار تنی نهادههای دامی در استان گفت: لازم است این ذخایر به صورت مستمر افزایش یابد تا پایداری و ثبات در بازار محصولات پروتئینی تضمین شود.
وی همچنین با اشاره به وضعیت جوجهریزی در استان افزود: در حال حاضر تنها ۵۶ درصد از اهداف پیشبینی شده برای جوجهریزی در ماههای اردیبهشت و خرداد محقق شده است و لازم است متولیان جهاد کشاورزی برای جبران این عقبماندگی اقدامات جدی انجام دهند.
حبیبی به متولیان حوزه کشاورزی دستور داد با رفع نگرانی مرغداران در زمینه تأمین نهادههای آتی و تسهیل روند دریافت ضمانتنامهها، شرایط لازم برای افزایش جوجهریزی را فراهم کنند.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: پیگیری جدی جوجهریزی برای ماههای آینده ضروری است تا بازار در ماههای پس از عید با کمبود مواجه نشود و روند تأمین نیاز مردم بدون مشکل ادامه یابد.
