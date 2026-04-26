به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی ظهر یکشنبه در حاشیه نشست ستاد تنظیم بازار و امنیت غذایی استان کرمانشاه به ریاست استاندار کرمانشاه اظهار کرد: با توجه به محدودیتهای اخیر در تردد کالا و مسائل مربوط به ترانزیت دریایی در بنادر که طی هفته گذشته موجب بروز نوسانات جزئی قیمت شده بود، با دستور ویژه استاندار تدابیر لازم برای تثبیت بازار و جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت غیرمتعارف اتخاذ شد.
وی با تأکید بر ضرورت پایش مستمر بازار افزود: مقرر شد تیمهای بازرسی مشترک از سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اصناف و بسیج اصناف نظارت خود را افزایش دهند؛ بهویژه در بخش جوجهریزی و فعالیت نانواییها که از حساسیت بالایی برخوردار است. این اقدام با هدف جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی انجام میشود.
کریمی با اشاره به موضوع حساس زندهفروشی مرغ گفت: گزارشهای دامپزشکی از افزایش کشتار غیربهداشتی در برخی مناطق حکایت دارد؛ مسئلهای که میتواند تهدیدی جدی برای سلامت جامعه باشد. براساس تأکید استاندار، تمامی دستگاههای مسئول موظف به ورود فوری و قاطع هستند. وی اعلام کرد: از هفته آینده طرح ضربتی مقابله با کشتار غیربهداشتی اجرا میشود و تمام مرغهای تولیدی استان باید صرفاً در کشتارگاههای صنعتی و تحت نظارت بهداشتی ذبح شوند.
مدیرکل جهاد کشاورزی کرمانشاه با اطمینانخاطر دادن به شهروندان در خصوص تأمین کالاهای اساسی تصریح کرد: هیچ کمبودی در تأمین ۱۱ قلم کالای اساسی طرح کالابرگ و سایر اقلام مورد نیاز مردم وجود ندارد. ذخایر راهبردی استان نیز کاملاً محفوظ بوده و در صورت نیاز، بلافاصله برای تنظیم بازار وارد چرخه توزیع خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به آخرین وضعیت قیمتها در بازار طیور گفت: قیمت مرغ زنده ۲۰۵ هزار تومان و قیمت مصرفکننده ۳۰۹ هزار تومان تعیین شده است و بازرسان بر رعایت دقیق این نرخها در واحدهای عرضه نظارت خواهند کرد.
