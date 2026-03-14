حضور ۶۰۰ هزار نفر از شهروندان قمی در راهپیمایی روز جهانی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین ذاکری اظهار کرد: براساس برآورد دستگاه‌های مختلف، نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر از شهروندان قمی در راهپیمایی روز جهانی قدس حاضر شدند تا رکوردی تاریخی در همه دوره‌های برگزاری راهپیمایی روز قدس رقم بخورد.

وی این حضور مثال‌زدنی را اعلام بیعت مردم انقلابی شهر مقدس قم با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای عنوان کرد و افزود: شمار حاضران در راهپمیایی امروز نزدیک به ۲ برابر شرکت کنندگان در راهپیمایی روز جهانی قدس سال گذشته بوده است و همچنین راهپیمایی امروز ،‌از نظر استقبال مردم پرشورتر از راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال برگزار شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم گفت: این حضور نشان داد که ایرانیان و به ویژه مردم ولایتمدار قم قهرمان، پشتیبانان وفادار انقلاب ، امام امّت و پشتوانه اقتدار نظام اسلامی هستند.